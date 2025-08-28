Cuánto llevan de novios Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce son la pareja de una generación.

Taylor Swift y Travis Kelce ya no son solo la pareja del momento: son la pareja de una generación. La cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs anunciaron su compromiso en Instagram con un posteo que mostró al deportista arrodillado, rodeados de flores rosas y blancas. El anillo de compromiso de ocho quilates fue el broche perfecto para una historia de amor que lleva casi dos años y que ya forma parte del imaginario global.

Desde su primera aparición pública en septiembre de 2023 hasta las muestras de apoyo mutuo en Super Bowls, Grammys y conciertos del Eras Tour, Swift y Kelce consolidaron una relación que pasó del rumor a la certeza. Ahora, con campanas de boda en el horizonte, repasamos cómo llegaron hasta este punto y cuánto tiempo llevan juntos.

Del flechazo en 2023 al primer partido en familia

La historia comenzó en julio de 2023, cuando Kelce confesó en su podcast New Heights que había intentado conocer a la cantante después de un concierto de su gira Eras Tour. El encuentro no ocurrió en ese momento, pero el destino hizo su jugada unas semanas más tarde.

En septiembre de 2023, Swift apareció en el estadio Arrowhead de Kansas City junto a Donna, la madre de Travis, lo que confirmó que la química era real. Desde entonces, la artista no faltó a los partidos decisivos de los Chiefs, mientras que Kelce acompañó a su pareja en las giras internacionales.

Taylor Swift y Travis Kelce.

Una relación a prueba de multitudes

Con apariciones públicas cuidadosamente elegidas, Swift y Kelce lograron equilibrar dos mundos frenéticos: la NFL y la industria musical. En diciembre de 2024, ella contó en Time que su relación había comenzado de manera privada, lejos de los flashes, y que eso les permitió conocerse de verdad antes de exponerse al ojo público.

Momentos como su beso luego de la victoria de los Chiefs en la final de la AFC, su paso conjunto por Coachella en 2024, o el guiño en los Grammy 2025 con un colgante con la inicial de su novio, consolidaron la imagen de una pareja sólida, capaz de transformar cada aparición en un evento cultural.

¿Cuánto llevan juntos?

Si bien los rumores comenzaron en julio de 2023, Swift confirmó que ya eran pareja cuando asistió a su primer partido en septiembre de ese año. Desde entonces pasaron casi dos años, un tiempo en el que construyeron una historia seguida como una serie de Netflix en tiempo real.

El compromiso llega en un momento de esplendor para ambos. Kelce es dos veces campeón del Super Bowl y uno de los jugadores más influyentes de la NFL, mientras que Swift se prepara para lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl. En paralelo, su romance funciona como una narrativa que combina lo mejor de dos universos: la cultura pop y el deporte estadounidense.