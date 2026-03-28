Nunca había pasado en más de 40 años: lo que ocurrió en el show de Soda Stereo en Chile dejó a todos en shock.

La gira homenaje Soda Stereo ECOS sumó en Chile un momento inesperado que quedará entre los más emotivos del tour. En la segunda fecha en el Arena, miles de personas no solo corearon los clásicos de Soda Stereo, sino que también sorprendieron a uno de sus protagonistas con un gesto que lo desbordó.

En medio del show, el público comenzó a cantar el tradicional “Feliz cumpleaños” para Charly Alberti, generando una escena tan espontánea como conmovedora. El estadio completo se sumó al homenaje y transformó el recital en una celebración colectiva que tomó por sorpresa al baterista.

Por qué Charly Alberti se emocionó cuando le cantaron el feliz cumpleaños

El momento tuvo un peso especial, según el propio Alberti, fue la primera vez en toda su trayectoria que su cumpleaños coincidió con una presentación en vivo. Un dato que sorprendió tanto como la reacción del músico, visiblemente emocionado ante el cariño del público chileno.

La gira ECOS, que revive el legado de la banda que marcó a generaciones junto a figuras como Gustavo Cerati y Zeta Bosio, viene recorriendo distintos escenarios de América Latina con una propuesta que combina homenaje, memoria y celebración. En cada parada, los fans responden con estadios llenos y una conexión que atraviesa el tiempo.

ECOS ya proyecta su regreso a Buenos Aires, donde se anunciaron nuevas funciones en el Movistar Arena.

Lo ocurrido en Chile dejó en claro que el vínculo entre Charly Alberti y el público sigue intacto, incluso décadas después de los años dorados de la banda. Pero esta vez hubo algo distinto, no fue solo música, sino un instante íntimo compartido con miles de personas.

Mientras tanto, el tour ya proyecta su regreso a Buenos Aires, donde se anunciaron nuevas funciones que prometen repetir la intensidad emocional de estas noches.