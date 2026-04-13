¿Stranger Things con jubilados? Netflix presentó su nueva serie de terror con una estrella de Marvel

Netflix lanzó el trailer oficial y fecha de estreno de The Boroughs.

Netflix reveló el trailer oficial de The Boroughs, la nueva serie de terror producida por los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer, que estará protagonizada por el elenco de estrellas de cine veteranas Alfred Molina (Frida, Spider-Man 2), Geena Davis (Beetlejuice, Thelma y Louise), Bill Pullman (Casper, Lost Highway) y Alfre Woodard.

Producida por los hermanos Duffer y bajo la dirección de Jeffrey Addiss y Will Matthews, The Boroughs seguirá la historia de una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca, donde un grupo de héroes improbables debe unirse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen... tiempo. "Un recién llegado vive un encuentro terrible que lo motiva a juntarse con un grupo de inadaptados para desentrañar un oscuro secreto. Sus años dorados son más peligrosos, y más extraordinarios, de lo que todos creen", reza la sinopsis oficial de la serie que se estrenará el 21 de mayo.

The Boroughs tiene un elenco de primer nivel encabezado por Alfred Molina y Geena Davis, junto a Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Carlos Miranda, Seth Numrich, Jena Malone, Alice Kremelberg, Eric Edelstein. A ellos se suman varios intérpretes en papeles recurrentes, entre los que figuran Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish.

La película de ciencia ficción que podría ser homenajeada en The Boroughs

El primer trailer remite a clásicos de la ciencia ficción como Cocoon (1985), que cuenta la historia un grupo de ancianos que viven en una residencia y descubren la fuente de la eterna juventud. El único problema es que el lugar mágico pertenece a un grupo de extraterrestres, y desconocen si sus intenciones son amigables.

El próximo estreno del mundo Stranger Things será el 23 de abril, cuando Stranger Things: Relatos del '85 llegue a Netflix. La sinopsis larga de la nueva serie animada de Stranger Things indica: "En el invierno de 1985, capas de nieve cubren el pueblo, y los horrores del Otro Lado por fin empiezan a desvanecerse. Nuestros héroes Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han regresado a sus vidas normales, que consisten en jugar D&D, hacer guerras de bolas de nieve y pasar días tranquilos. Pero debajo del hielo, algo aterrador ha despertado. ¿Vendrá del Otro Lado? ¿De lo más profundo del laboratorio de Hawkins? ¿O de algún lugar distinto?".