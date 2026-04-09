Emoción total: Netflix lanzó la primera imagen de la serie de Mafalda, la amada creación de Quino

Netflix lanzó la primera imagen de la serie de Mafalda, la icónica creación de Quino.

Casi dos años después de que Netflix anunciara que estaba trabajando con una serie de animación de Mafalda, el querido personaje creado por la leyenda del humor gráfico Quino, la plataforma lanzó su primera imagen oficial con una fecha de estreno y primeros detalles de lo que veremos.

En un evento de prensa para mostrar sus nuevas oficinas en Villa Crespo, Netflix mostró un adelanto de las series y películas nacionales que llegarán en el 2026 y el 2027, y entre ellas lanzó un pequeño adelanto de la serie animada de Mafalda, proyecto dirigido por Juan José Campanella (quien a principios de año estrenó en la plataforma la comedia dramática Parque Lezama, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco). Aunque todavía no tiene mes y día concreto de estreno, se anunció que la serie de Mafalda llegará el próximo año.

En la foto que se compartió en redes sociales se puede ver a la sabia Mafalda de espaldas y apoyada en la pared mientras habla por teléfono. Ya en 2024, cuando se anunció que Netflix trabajaría en una serie de Mafalda, el director Juan José Campanella había indicado que se trataba de "el desafío más grande" de su vida, ya que tenía la oportunidad de "convertir a Mafalda en un clásico de la animación".

El desafío más grande Campanella

"Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada. Pronto ya era uno más de la pandilla de Mafalda", señaló el cineasta en un comunicado en el que aseguró que su gran reto era "trasladar una de las obras más grandes de la historia del humor gráfico al lenguaje audiovisual actual".

"¿Cómo podemos reconectar a las nuevas generaciones que no crecieron con Mafalda con esta gran obra? ¿Cómo podemos llevar su ingenio, su mordacidad, a los chicos que hoy crecen en plataformas digitales? ¿Cómo se puede, en fin, trasladar una de las obras más grandes de la historia del Humor Gráfico al lenguaje audiovisual?", se preguntaba Campanella recordando las preguntas que le asaltaron cuando Quino visitó el rodaje de su película de animación Metegol.

Todas las adaptaciones de Mafalda en el cine y la televisión

Esta no será la primera vez que Mafalda salte a la pequeña pantalla, puesto que ya contó con una serie de 52 cortometrajes en 1972 dirigida por Catú y producida por Daniel Mallo y Oscar Desplats. En 1979 estas piezas fueron ordenadas por temáticas y convertidas en un largometraje que se estrenó en cines. Ya en 1994, el realizador cubano Juan Padrón llevaría de nuevo la historieta a la televisión con 104 cortometrajes más centrados en la acción cómica que en los diálogos que caracterizaban a la primera adaptación.