Netflix anunció un documental sobre la lucha de Silvina Luna antes de morir con imágenes nunca vistas

Netflix anunció un documental sobre la lucha de Silvina Luna antes de morir.

Netflix anunció Perfecta: La voz de Silvina Luna, una película documental que seguirá la lucha de la actriz y modelo en sus últimos años de vida por llevar a la Justicia por mala praxis al cirujano estético Aníbal Lotocki. Los primeros detalles de la producción que llegará a la plataforma durante el 2027.

Perfecta: La voz de Silvina Luna reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

El documental está dirigido por Nico Petrich y producido por Cabe Bossi, Pol Bossi, Maxi Lasansky y Pampa Films. En un clip compartido por Netflix pudo verse un emotivo video grabado por Silvina Luna en medio de su dura lucha hasta sus últimos días. El documental tendrá el testimonio exclusivo de Ezequiel, hermano de Silvina, entre otras voces de amigos y familiares.

En qué situación judicial está hoy Aníbal Lotocki

La situación judicial de Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna sigue abierta y en etapa de investigación, con varios frentes importantes en curso. La Justicia investiga a Lotocki por homicidio simple, a partir de la denuncia que vincula su intervención médica con el fallecimiento de Luna en 2023.

A comienzos de 2026, el expediente tuvo un avance clave: se ordenó ampliar la pericia médica para determinar si hubo fallas en el seguimiento, controles o tratamientos posteriores a la operación. Los peritos deben responder cuestiones centrales:

Si se pudo haber evitado el deterioro de salud (hipercalcemia e insuficiencia renal).

Si hubo errores en el control postoperatorio.

Si Lotocki podía prever o evitar el desenlace.

Estas respuestas son clave porque podrían definir si hay responsabilidad penal directa en la muerte. Además, el Ministerio Público Fiscal ya pidió que Lotocki sea indagado como posible responsable de la muerte, sosteniendo que su accionar previo generó el daño y luego omitió actuar para evitar que empeorara, lo que habría derivado en el fallecimiento.

Lo cierto es que Lotocki ya tiene penas firmes que pesan en la causa:

En 2022 fue condenado por lesiones graves a varias pacientes, incluida Luna.

En 2023 esa condena fue agravada a 8 años de prisión y se sumó el delito de estafa.

En la actualidad Lotocki se encuentra detenido y la causa por Silvina Luna todavía no tiene sentencia, depende de las pericias y de si se confirma el vínculo causal entre sus prácticas y la muerte. En paralelo, se sabe que también irá a juicio por otro caso de muerte (otro paciente).