Sony busca financiación para la serie sobre la periodista que sacó a la luz los archivos Epstein.

El caso Jeffrey Epstein tendrá una nueva serie centrada en uno de los episodios menos conocidos: la periodista que sacó a la luz los horrores que condenaron al magnate. La actriz seleccionada y los detalles del proyecto tendrá a la guionista de House of Cards, Sharon Hoffman, involucrada.

Laura Dern protagonizará una miniserie sobre la investigación periodística del caso Jeffrey Epstein. La protagonista de Jurassic Park y ganadora del Oscar por Historia de un matrimonio encarnará a Julie K. Brown, periodista del Miami Herald, cuya investigación fue fundamental para reabrir el caso contra el magnate. Según confirmó Variety, la miniserie estará basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, escrito por la propia periodista que destapó los horrores de Epstein.

Sony Pictures Television está buscando financiación para una producción cuya primera sinopsis oficial la define como "un relato explosivo sobre una periodista de investigación que saca a la luz el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales". Y agrega: "Basándose en la experiencia de Brown como periodista pionera del Miami Herald, tanto el libro como la miniserie siguen su incansable investigación de varios años que identificó a 80 víctimas, convenció a supervivientes clave para que testificaran y condujo a las detenciones de Epstein y Ghislaine Maxwell'.

La guionista Sharon Hoffman (Mrs. America, House of Cards) es la encargada de adaptar el libro para la pantalla y ejercerá de productora ejecutiva y coproductora junto a Eileen Myers (American Hostage, Masters of Sex). Además de protagonista, Laura Dern será también productora ejecutiva junto a Adam McKay, director conocido por títulos como La gran apuesta o El vicio del poder, dos películas sobre el poder, el abuso institucional y el periodismo de denuncia.

Cómo es la serie documental sobre Jeffrey Epstein que está en Netflix

Jeffrey Epstein: Filthy Rich es la serie documental más conocida sobre el turbio magnate. La producción de Netflix (4 episodios) reconstruye el caso a partir de testimonios de sobrevivientes, ex empleados y periodistas. Se basa en el libro de James Patterson, muestra cómo Epstein utilizó su riqueza y conexiones para evadir la justicia durante años, y está centrada en el relato de las víctimas.

Además, ofrece una crónica sobre como el sistema protegió a Epstein hasta las úlimas consecuencias. La miniserie de Netflix fue la primera de una serie de shows sobre el caso que involucró al empresario y a cientos de famosos de Hollywood, visitantes de su isla de los horrores.