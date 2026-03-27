Víctimas de Epstein denunciaron al Gobierno de EE.UU. y a Google por publicar sus nombres

Las víctimas del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein denunciaron al gobierno de los Estados Unidos y a la empresa Google por difundir sus identidades tras la publicación, en enero pasado, de más de tres millones de documentos vinculados al caso. Señalaron que hubo una violación del acuerdo pactado antes de la difusión, en el que ambas entidades se habían comprometido a no publicar identidades ni nombres de ninguna de las víctimas. Habrían sido alrededor de 100 los nombres publicados por el Departamento de Justicia.

Tras la promulgación de la Ley de Transparencia Epstein en diciembre pasado, la oficina de Justicia del gobierno norteamericano se vio forzada a publicar una masiva cantidad de documentos, imágenes y archivos vinculados al ex financista muerto en 2019. Como consecuencia, se reveló la inmensidad de la red de contactos que el millonario tenía en todos los estratos del poder estadounidense y del mundo, encontrándose fotos de él con figuras de la política como Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton y el ahora ex príncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III.

También aparecieron otros empresarios como Elon Musk y Bill Gates. Previo a la publicación, desde el Departamento de Justicia acordaron con las miles de denunciantes sobrevivientes que se respetaría la privacidad de cada una de ellas, sin divulgación de sus nombres ni de fotos suyas reconocibles.

"El Departamento de Justicia reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo", afirmaron los demandantes este jueves, minutos después de presentar su denuncia.

"Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren", agregaron los denunciantes.

Las presiones de los denunciantes por la difusión de sus identidades

El enojo de los denunciantes, sin embargo, va más allá de la difusión propia que hiciera el Departamento de Justicia. Advirtieron que Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por inteligencia artificial. Incluso señalan que algunas imágenes son retocadas con estas herramientas para mostrar escenas diferentes a las originales.

De acuerdo a algunos periodistas del New York Times, también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.

Epstein fue condenado en 2008 por ser catalogado como jefe de una red de prostitución que involucraba a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado.

"Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein", dice la demanda presentada ayer.