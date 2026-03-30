La película de acción española que arrasa en Prime Video: trabaja un actor megafamoso

Zeta es un filme perfecto para ver en una tarde de lluvia.

Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a una película española de acción que atrapó a todos los espectadores. Bajo la dirección de Dani de la Torre, el filme de acción y espionaje Zeta se presenta como una de las apuestas cinematográficas españolas de 2026.

El guion, desarrollado por el propio director junto a Oriol Paulo y Jordi Vallejo, cuenta con un elenco encabezado por Mario Casas, quien comparte pantalla con figuras como Luis Zahera, Nora Navas y Mariela Garriga. La trama se desencadena tras el asesinato coordinado de cuatro antiguos agentes de inteligencia vinculados a la "Operación Ciénaga".

Ante esta crisis, el Centro Nacional de Inteligencia encomienda al protagonista la misión de rastrear a un sobreviviente desaparecido, tarea en la que deberá colaborar con Alfa, un agente de inteligencia colombiano. El conflicto escala al enfrentar la amenaza de un misterioso sexto integrante del grupo original, en un contexto marcado por el préstamo simbólico de la obra Saturno devorando a su hijo de Goya a los Estados Unidos.

Producida por Fonte Films, con Pablo Isla, Carla Pérez Albéniz y Fátima Dapena en el equipo ejecutivo, el proyecto fue anunciado originalmente por Amazon Prime Video en 2024. El rodaje de esta superproducción se llevó a cabo en diversas localizaciones internacionales y locales, incluyendo la ciudad de Tallin en Estonia, así como escenarios en Galicia.

Elenco completo de Zeta

Mario Casas como Zeta

Luis Zahera como Salvador Ancares

Mariela Garriga como Alfa

Christian Tappan como Marlon

Nieve de Medina

Cristina Umaña como Diana

Nora Navas como Elena

Ricardo de Barreiro como Landa

Luisa Vides como Vivi

David Villamil como Flaco

Zeta.

Fabián Aguilar como Diego

Sarah Cafaro como Celia Maestre

Miguel Brocca como Lucas Losada

Luis Carlos Ballestas como Señor Oveja

Noa Badía como Alfa niña

Pilar Gómez

Amanda Goldsmith como Maka Karlsson

Jhonathan Saenz como Soldado 2

Otra película española perfecta para maratonear

53 Domingos se ha consolidado como el título más visto de Netflix, convirtiéndose en la opción predilecta para una jornada de descanso. Esta producción española, que traslada al cine la exitosa obra teatral 53 diumenges, cuenta con la dirección y el guion de Cesc Gay, quien logra un equilibrio entre el humor y el drama familiar.

La narrativa reúne a un reparto de primer nivel compuesto por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. En la historia, este grupo de actores da vida a tres hermanos que deben encontrarse para resolver un dilema urgente: el cuidado y el destino de su padre, un hombre de 86 años cuya situación personal ha llegado a un punto crítico.