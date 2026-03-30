La película de acción española que arrasa en Prime Video: trabaja un actor megafamoso

Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a una película española de acción que atrapó a todos los espectadores. Bajo la dirección de Dani de la Torre, el filme de acción y espionaje Zeta se presenta como una de las apuestas cinematográficas españolas de 2026.
El guion, desarrollado por el propio director junto a Oriol Paulo y Jordi Vallejo, cuenta con un elenco encabezado por Mario Casas, quien comparte pantalla con figuras como Luis Zahera, Nora Navas y Mariela Garriga. La trama se desencadena tras el asesinato coordinado de cuatro antiguos agentes de inteligencia vinculados a la "Operación Ciénaga".
Ante esta crisis, el Centro Nacional de Inteligencia encomienda al protagonista la misión de rastrear a un sobreviviente desaparecido, tarea en la que deberá colaborar con Alfa, un agente de inteligencia colombiano. El conflicto escala al enfrentar la amenaza de un misterioso sexto integrante del grupo original, en un contexto marcado por el préstamo simbólico de la obra Saturno devorando a su hijo de Goya a los Estados Unidos.
Producida por Fonte Films, con Pablo Isla, Carla Pérez Albéniz y Fátima Dapena en el equipo ejecutivo, el proyecto fue anunciado originalmente por Amazon Prime Video en 2024. El rodaje de esta superproducción se llevó a cabo en diversas localizaciones internacionales y locales, incluyendo la ciudad de Tallin en Estonia, así como escenarios en Galicia.
Elenco completo de Zeta
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Mario Casas como Zeta
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Luis Zahera como Salvador Ancares
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Mariela Garriga como Alfa
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Christian Tappan como Marlon
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Nieve de Medina
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Cristina Umaña como Diana
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Nora Navas como Elena
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Ricardo de Barreiro como Landa
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Luisa Vides como Vivi
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David Villamil como Flaco
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Fabián Aguilar como Diego
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Sarah Cafaro como Celia Maestre
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Miguel Brocca como Lucas Losada
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Luis Carlos Ballestas como Señor Oveja
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Noa Badía como Alfa niña
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Pilar Gómez
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Amanda Goldsmith como Maka Karlsson
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Jhonathan Saenz como Soldado 2
Otra película española perfecta para maratonear
53 Domingos se ha consolidado como el título más visto de Netflix, convirtiéndose en la opción predilecta para una jornada de descanso. Esta producción española, que traslada al cine la exitosa obra teatral 53 diumenges, cuenta con la dirección y el guion de Cesc Gay, quien logra un equilibrio entre el humor y el drama familiar.
La narrativa reúne a un reparto de primer nivel compuesto por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. En la historia, este grupo de actores da vida a tres hermanos que deben encontrarse para resolver un dilema urgente: el cuidado y el destino de su padre, un hombre de 86 años cuya situación personal ha llegado a un punto crítico.