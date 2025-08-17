Sorpresa en el rock nacional por lo que dijo Fachi Crea, bajista de Viejas Locas: "Si te invita Pity"

Qué dijo Fachi Crea, el bajista original de Viejas Locas.

Fabián "Fachi" Crea es una pieza importante del rock nacional por ser el bajista fundador de una banda histórica como Viejas Locas. En medio del anuncio del recital del Pity Álvarez en Vélez para el 5 de diciembre, el artista de 54 años rompió el silencio y habló sobre este tema con un comentario que causó sorpresa en el ambiente de la música.

El Pity Álvarez anunció su vuelta a los escenarios el pasado viernes 8 de agosto y sacudió a la escena del rock nacional después de varios años alejado de la música por su problema de adicciones y la causa judicial por asesinato en 2018. En este marco, quien habló fue Fachi Crea, histórico bajista de Viejas Locas.

El artista dialogó con No lo entenderías y frente a la pregunta sobre si volvería a tocar con Pity, no tuvo dudas. "Sí, obvio. Está saliendo en plano solista y armó una banda nueva, pero obvio que si me va a invitar voy re contento", expresó el bajista original de Viejas Locas. "Ya cuando tengamos la oportunidad de cruzarnos nos vamos a abrazar y vamos a conversar de todos estos años", agregó Fachi.

"Vivimos muchas cosas juntos que eso no lo va a sacar nadie y también es algo bueno para el rubro del rock, ya que está ahí, un poco rezagado el estilo", consideró. "Vuelve un referente al escenario, que es uno de los principales, así que va a ser para el movimiento del rock and roll también que vuelva Pity a las pistas", sostuvo Fachi. El testimonio causó todo tipo de reacciones en los fanáticos de Viejas Locas que imaginaron la vuelta de todos los músicos junto al cantante en Vélez. "Fachi, no podés faltar"; "Enorme músico Fachi, que lindo seria volverlos a escuchar a los dos"; "Ojalá asi sea Fachi, junto con Abel. Así tienen que estar los hermanos de sangre", fueron algunos de los comentarios expresados.

Viejas Locas es una de las bandas exponentes del rock nacional.

Recital del Pity Álvarez en Vélez: qué se sabe de las entradas

El show del Pity Álvarez en Vélez será el 5 de diciembre. "Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante", expresó Álvarez en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Las entradas todavía no salieron a la venta y tampoco se comunicó cuáles serán los precios. El regreso del Pity se dará tras de un largo período de inactividad. Cabe destacar que en el medio, hubo una vuelta a los estudios de grabación a finales de 2023: grabó cuatro canciones para el documental Tangos Bajos, un proyecto que compartió con Daniel Melingo y Julieta Laso