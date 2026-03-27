Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales que hay en abril 2026 en Buenos Aires

El calendario de abril en el Movistar Arena destaca por la presencia de músicos argentinos e internacionales, con recitales que van desde el pop y el rock hasta el cuarteto y el punk

La agenda del Movistar Arena en Buenos Aires se renueva con una programación intensa durante abril 2026, con artistas nacionales e internacionales que abarcan distintos géneros musicales. El calendario incluye shows esperados, regresos icónicos y giras que prometen convocar a miles de personas en uno de los escenarios más importantes del país.

Soda Stereo: ECOS

El 6 de abril a las 21 horas se presenta “Soda Stereo: ECOS”, un espectáculo que reinterpreta el legado de la histórica banda argentina. Las entradas parten desde $70.000.

La propuesta combina tecnología y música para recrear la esencia del grupo, generando un debate sobre los límites de la innovación en los shows en vivo. A su vez, permite revivir clásicos que marcaron a generaciones y ofrece la posibilidad de experimentar en directo canciones que siguen vigentes.

Emanero

El 9 de abril a las 21 horas será el turno de Emanero, con entradas desde $60.000.

El artista presenta su proyecto Todo por un beso, un trabajo conceptual centrado en el amor y sus múltiples dimensiones. El repertorio combina distintos estilos musicales, desde baladas hasta ritmos más movidos, con letras que profundizan en las emociones y las historias personales.

Fito Páez: Sale el sol

El 10 de abril llega Fito Páez con su “Sale el Sol Tour 2026”, con tickets desde $55.000.

El espectáculo propone una reinterpretación de sus canciones más reconocidas, con nuevos arreglos y una puesta escénica cuidada. Además, incorpora material de Novela, su último álbum conceptual, que amplía el universo artístico del músico.

Laura Pausini: Yo canto World Tour

El 12 de abril a las 21 horas se presenta Laura Pausini con su gira internacional. Las entradas comienzan en $80.000.

El show reúne sus grandes éxitos junto a canciones de su nuevo trabajo Yo Canto, en una propuesta que destaca por su potencia vocal y una producción pensada para recorrer distintas etapas de su carrera.

Sebastián Yatra: Entre tanta gente tour

El 15 de abril, Sebastián Yatra sube al escenario del Movistar Arena con su gira “Entre Tanta Gente Tour”. Las entradas parten desde $60.000.

El artista colombiano regresa a Latinoamérica tras una exitosa etapa en Europa. El espectáculo se caracteriza por su cercanía con el público, con momentos espontáneos, improvisaciones y un repaso por sus temas más populares.

Roxette

El 16 de abril se concreta el regreso de Roxette a Buenos Aires, con entradas desde $75.000.

La banda revive sus clásicos más emblemáticos como The Look, Listen To Your Heart y Joyride, en una nueva etapa liderada por Per Gessle junto a Lena Philipsson. El show propone una experiencia cargada de nostalgia y emoción.

Jorge Drexler: Taracá

Los espectáculos programados combinan giras actuales, lanzamientos recientes y homenajes a trayectorias históricas

Jorge Drexler se presentará el 17 y 18 de abril a las 21. Las entradas están disponibles desde $50.000.

El músico uruguayo presenta su nuevo disco TARACÁ, en un concierto que combina innovación sonora y sensibilidad poética. Su trayectoria internacional y su estilo distintivo lo posicionan como una de las figuras más relevantes de la música iberoamericana.

Dream Theater

El 24 de abril llega Dream Theater con “An Evening With Dream Theater – Parasomnia Live”. Las entradas comienzan en $80.000.

La banda ofrecerá un show de tres horas en el que interpretará completo su álbum Parasomnia, además de repasar los clásicos de sus 40 años de carrera. La propuesta se destaca por su virtuosismo musical y una puesta escénica de alto nivel.

Q’Lokura: en movimiento tour

El 25 de abril a las 21 horas será el turno de Q’Lokura, con entradas desde $45.000.

El grupo presenta su “En Movimiento Tour”, una gira internacional que consolida su crecimiento dentro del cuarteto. El espectáculo incluye nuevas canciones, despliegue tecnológico y una producción renovada.

Evaristo Páramos y 2 minutos

El 26 de abril a las 21 horas se presentarán Evaristo Páramos y 2 Minutos. Las entradas parten desde $45.000.

El referente del punk español vuelve a Argentina con un show cargado de energía, letras críticas y una actitud que lo convirtió en una figura clave del género. La propuesta promete una noche intensa para los seguidores del punk.

En abril 2026, el Movistar Arena reafirma su lugar como epicentro de grandes recitales en Buenos Aires, con una programación diversa que reúne a artistas consagrados y propuestas actuales en una misma agenda.