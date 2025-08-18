Entradas Sin Bandera en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Sin Bandera llega al Movistar Arena.

El dúo romántico argentinomexicano Sin Banderas llega al país con toda su música, en el marco de sus 25 años de trayectoria. Por este motivo, celebra una gira internacional llamado "Escenas Tour", en la que pasará por la Ciudad de Buenos Aires. El recinto elegido es el Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo, lugar de encuentro de varios de los artistas y bandas más prestigiosas.

Con grandes éxitos en su haber como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes tan bien” o “Suelta mi mano”, Leonel García y Noel Schajris ofrecerán un espectáculo íntimo, emotivo y cargado de nostalgia, donde también presentarán las canciones de su próximo álbum “Escenas”, cuyo primer sencillo verá la luz a finales de 2025 y genera una enorme expectativas entre todos los fanáticos.

Cuándo toca Sin Banderas en Argentina 2026

Sin Banderas lleva 25 años en los escenarios.

Sin Banderas se presenta el próximo 14 de febrero de 2026, en pleno Día de los Enamorados. Una gran oportunidad para invitar a la pareja y disfrutar de todas sus canciones. Además de llegar a Buenos Aires, el dúo luego visitará el 16 de febrero la ciudad de Rosario, el 18 de febrero Mendoza y el 19 de ese mismo mes Córdoba, para después viajar hacia arriba y el 21 presentarse en Asunción, la capital de Paraguay.

Entradas para Sin Banderas en el Movistar Arena y preventa

Preventa exclusiva para clientes Banco Galicia el lunes 18 de agosto a las 13:00 hs.

Venta general desde el martes 19 de agosto a las 13:00 hs a través del portal de Movistar Arena.

Los precios aún no se dieron a conocer.

La trayectoria de Sin Bandera

Ganadores de dos Latin Grammy, con seis álbumes de estudio y más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, el dúo argentino-mexicano ha conquistado escenarios en toda América. Su última gira, Frecuencia Tour, reunió a miles de fans en más de 80 presentaciones a lo largo del continente. Este dúo se formó a principios del 2000, cuando se unió el talento de dos músicos de la talla de Leonel García y Noel Schajris.

En 2008, sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su separación y ambos continuaron con sus proyectos solistas. Luego, en 2015 se reunieron para realizar lo que sería su última gira, algo que finalmente no fue así, para suerte de sus seguidores. Ahora trabajan en los últimos detalles de Escenas, su séptimo álbum, que promete letras profundas, melodías cautivadoras y la inigualable química vocal de este dúo legendario latino.