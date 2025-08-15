Harlem Festival 2025: entradas, programación día por día y fecha de cuándo es

Llega el Harlem Festival 2025.

Llega el Harlem Festival 2025, uno de los eventos musicales más convocantes del país. Este espacio sigue creciendo en cada una de sus ediciones y continúa reuniendo a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias que no quieren perderse estos grandes shows en Santa Fe con una mega producción, diferentes escenarios, actividades y gastronomía, donde se acercan miles de santafesinos y público de todo el país.

En sólo seis ediciones, Harlem es reconocido como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina. Tuvo su primera edición en 2018, donde hasta el día de hoy conviven en armonía todo tipo de público, artistas y experiencias. Ubicado en el corazón del país, busca el desarrollo artístico, cultural y turístico en la región de Santa Fe, Entre Ríos y el Noreste argentino.

Cuándo es el Harlem Festival 2025

El Harlem Festival 2025 se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Quiénes tocan en el Harlem Festival 2025: la programación día a día

No te va Gustar, una de las grandes atracciones del Harlem Festival 2025.

Día 1 (sábado 11 de octubre): No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros y Laser Flip. 2 hs closing set: Mariano Mellino.

Día 2 (domingo 12 de octubre): Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Gaggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli, Malta Caramelo. 2 hs closing set: CHAPA & CASTELO.

Por dónde comprar las entradas para el Harlem Festival 2025

Ya se pueden adquirir tus entradas por día y los abonos para los 2 días del festival a través de harlem.com.ar (por el sistema Passline). La compra se puede realizar con todas las tarjetas de crédito, de débito y Mercado Pago. Además se podrá aprovechar 9 cuotas sin interés con tarjeta VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos durante todo el período de venta, según la opción que se quiera elegir.

Las entradas también están disponibles en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario). En las ediciones de 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 los artistas más importantes del país pasaron por este festival, como fue el caso de Trueno, Duki, Airbag, YSY A, Wos, Nicki Nicole, Chano, La Vela Puerca, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, Ca7riel y Paco Amoroso. Esta edición promete no quedarse atrás.

