Entradas para el festival de Club de Cumbia en Buenos Aires 2025: precios y fecha de cuándo es

Vuelve la fiesta de Club de Cumbia a Buenos Aires.

Llega nuevamente el Club de Cumbia, el after bailable más grande de Uruguay. Nació en el 2019 con el objetivo de generar espacios de fiestas apuntando a un target amplio que tenía la necesidad de salir a bailar, pero la escena no le brindaba ni el lugar, ni el horario, ni el contenido. Un after cumbiero, pero aggiornado, apuntando a lo trendy de la actualidad y rescatando las cosas pasadas de moda que nos siguen tocando una fibra.

El show en vivo está a cargo de la banda residente Cumbia Club, compuesta por 11 músicos en escena que versionan cumbias de todos los tiempos, desde clásicas latinoamericanas hasta cumbias villeras con una instrumentación eléctrica, que junto a Djs invitados hacen que la pista se encienda. En cada fecha el after convoca invitados referentes de nuestra escena para cruzarse con Cumbia Club arriba del escenario y generar momentos memorables. Cumbia Club es una de las bandas con mayor crecimiento y proyección del Uruguay, mostrando una evolución constante de propuestas artísticas que han posicionado a la banda como referente del género en el país.

Cuándo es el Club de Cumbia en Buenos Aires 2025

A no perderse una noche inolvidable.

La presentación del Club de Cumbia es el viernes 22 de agosto a las 20 en Deseo Buenos Aires, ubicado en Avenida Chorroarín 1040, CABA. La leyenda de la venta del espectáculo reza "el encuentro y la fiesta arranca temprano, como siempre". El pasado mes de junio, Buenos Aires vivió por primera vez el after más cool y cumbiero, con invitados de lujo como Miss Bolivia, Julián Kartún y Axel Fiks.

Hasta el momento han pasado: Natalia Oreiro, Emiliano Brancciari (NTVG), Rubén Rada, Agustín Casanova (MARAMA), Julián Kartún (El Kuelgue), Santi Motorizado, Bersuit Vergarabat, Los Pericos, The La Planta, Lucas Sugo, El Reja, Matías Valdez, Los Cumbia Stars (Colombia), entre otros. El objetivo es generar una experiencia única para el público y para ello los venues están ambientados con juegos, propuestas gastronómicas, food trucks y una propuesta artística de excelente nivel para bailar temprano. Una fiesta que ha revitalizado el género y creado una comunidad vibrante de seguidores en Uruguay y Latinoamérica.

Por dónde comprar entradas para Club de Cumbia en Buenos Aires 2025

Las entradas se pueden comprar por venti.com.ar

Precios de las entradas para Club de Cumbia en Buenos Aires 2025