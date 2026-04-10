Entradas para Bestia Bebé en el Konex 2026: precios y fecha de cuándo tocan

Bestia Bebé se presenta en el Konex. Crédito: Charlie Riobueno.

El próximo sábado 18 de abril, la banda indie argentina Bestia Bebé se presentará en Ciudad Cultural Konex, uno de los espacios más emblemáticos de la escena cultural porteña. El show está previsto para las 21 en la Sala de las Columnas y promete una noche cargada de guitarras, energía y ese espíritu barrial que caracteriza al grupo desde sus inicios.

¿Dónde comprar entradas para Bestia Bebé?

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial del Konex. El valor general es de $20.000, aunque existen distintas promociones y descuentos para quienes cuenten con beneficios especiales o membresías. Además, el recinto también dispone de boletería física en sus instalaciones de Sarmiento 3131, en la Ciudad de Buenos Aires, con horarios específicos de atención.

El recital forma parte de la programación habitual del Konex, que reúne a artistas destacados de la música nacional en un formato cercano y al aire libre o en salas adaptadas según el clima. En este caso, el show será de pie y por orden de llegada, lo que refuerza el clima íntimo y directo que suele acompañar a las presentaciones de Bestia Bebé.

Bestia Bebé en Konex, el 18 de abril de 2026. Crédito: Bestia Bebé.

La trayectoria de Bestia Bebé

Bestia Bebé es una de las bandas más representativas del indie rock argentino de la última década. Surgidos en 2012 en el barrio porteño de Boedo, el grupo está integrado por Tom Quintans en voz y guitarra, junto a una formación estable que consolidó un sonido propio basado en melodías simples, letras cotidianas y una fuerte conexión con su público.

A lo largo de su carrera, la banda editó cinco álbumes de estudio, entre ellos Bestia Bebé (2013), Jungla de Metal 2 (2015) y Gracias por Nada (2020), además de su más reciente trabajo lanzado en 2023. Sus canciones suelen abordar temas como la amistad, el amor, el fútbol y las pequeñas historias de la vida diaria, lo que les permitió construir una identidad cercana y reconocible dentro de la escena independiente.

Con más de diez años de trayectoria, Bestia Bebé se mantiene como un referente del under local y continúa convocando a nuevas generaciones de oyentes. Su regreso al Konex reafirma su vigencia y su capacidad para transformar cada show en una celebración colectiva donde la música y la emoción van de la mano.