Entradas Mon Laferte en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Mon Laferte anunció que regresa a la Argentina en 2026. La cantante méxico-chilena promete un show único en el escenario del Movistar Arena. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitas saber para no perderte de una noche inolvidable.

Mon Laferte regresa a Buenos Aires en mayo de 2026: cuándo toca en el Movistar Arena

La artista méxico-chilena al país con el tour internacional Femme Fatale y tocará en el Movistar Arena el próximo 21 de mayo. Con su característica voz y sensibilidad, Mon Laferte promete un show único en el que convivirán el rock, el punk, los boleros y el pop que la convirtieron en una de las artistas más versátiles de la música latina.

Mon Laferte regresa a la Argentina el 21 de mayo del 2026

La nueva gira ofrece una puesta en escena renovada y diferente, el público podrá disfrutar de un repaso por todos sus álbums, sus grandes éxitos y su nuevo disco Femme Fatale. Esta nueva producción se compone de 14 canciones, donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio sonoro oscuro, sofisticado y profundamente poético. Justamente en referencia a la figura misteriosa, intensa y contradictoria de una Femme Fatale.

En el último disco, Mon Laferte se adentra en un lenguaje híbrido, donde las armonías densas y las atmósferas nocturnas del jazz, conviven con la frescura e inmediatez del pop alternativo. El resultado es un disco elegante y brutal, donde se mezcla lo clásico con lo experimental para crear un universo sonoro único. La producción incluye los sencillos previamente lanzados con artistas argentinos como “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y la potente, “La Tirana”, haciendo mancuerna con Nathy Peluso.

Mon Laferte en Argentina: cómo comprar las entradas

Mon Laferte tocará el 21 de mayo de 2026 y la venta general de las entradas comenzará el próximo jueves 13 de noviembre a partir de las 16 hs en la página oficial del Movistar Arena. Los precios de los tickets dependerán de la ubicación.