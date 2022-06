Así fue el día 1 del Primavera Sound en Barcelona: el festival que llega a Buenos Aires en octubre

Los pilares del Primavera Sound son: la sustentabilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística.

Con Tame Impala, Pavement, Charli XCX, 1000, Gecs, Bad Gyal, Cigarettes After Sex, Kim Gordon y El Mató a un Policía Motorizado como representante argentino, entre otros artistas, llegó el Primavera Sound a Barcelona. El prestigioso festival español inició una nueva edición mega extendida en el marco de su 20° aniversario. Este año, llega por primera vez a Argentina, en un mega festival que se va a realizar del 14 de octubre y del 7 al 13 de noviembre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas están disponibles y podés comprarlas haciendo click aquí.

Conocé el Primavera Sound: así fue el día 1 y 2 en Barcelona

Primavera Sound 2022 es la vigésima edición del festival en Barcelona y transcurrirá hasta el 12 de junio contando con más de 500 bandas que tocarán tanto en su venue principal, Parque del Fórum, como también en decenas de recintos a lo largo y ancho de la ciudad, transformando así a Barcelona en uno de los epicentros musicales y culturales más importantes del mundo, y dándole la bienvenida cada año a más 100.000 turistas de más de 125 países.

Cazzu, Dillom, Bandalos Chinos, Saramalacara y 107 faunos serán algunos exponentes argentinos que formarán de esta edición especial del Primavera Sound madre.

El reconocido festival europeo presenta el cartel de su historia con más de 413 artistas y más de 500 shows, entre los que se podrán encontrar a The Strokes, Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entre otros.

Mirá algunas de las fotos de los primeros dos días del Primavera Sound 2022 en Barcelona

