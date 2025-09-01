Reparto de "El club del crimen de los jueves": quiénes son los actores de la película de Netflix

Los protagonistas de "El club del crimen de los jueves".

Netflix estrenó la película El club del crimen de los jueves, dirigida por Chris Columbus, como una adaptación audiovisual de la exitosa novela del cómico y novelista Richard Osman. La historia promete una mezcla encantadora de misterio, humor refinado y personajes memorables, con un elenco brillante.

La película se ambienta en Coopers Chase, una lujosa residencia para jubilados al estilo de Downton Abbey. Allí, cuatro residentes conforman un peculiar club, cuya rutina de resolver crímenes antiguos da un giro inesperado cuando ocurre un asesinato real dentro de su comunidad.

Elenco principal

Pierce Brosnan es quien actúa como Ron Ritchie , un exsindicalista carismático, bromista y apasionado por el fútbol. Es una persona con energía que aporta iniciativa y una mirada humana al grupo.

es quien actúa como , un exsindicalista carismático, bromista y apasionado por el fútbol. Es una persona con energía que aporta iniciativa y una mirada humana al grupo. Helen Mirren, quien interpreta a la líder del cuarteto, Elizabeth Best, es una mujer astuta, decidida y con un pasado en el espionaje. Ella es quien maneja la investigación con recursos poco comunes.

quien interpreta a la líder del cuarteto, es una mujer astuta, decidida y con un pasado en el espionaje. Ella es quien maneja la investigación con recursos poco comunes. Ben Kingsley es Ibrahim Arif , un psiquiatra retirado, reflexivo, empático y con una mirada analítica que busca el equilibro entre la diversión del grupo y la sabiduría.

es , un psiquiatra retirado, reflexivo, empático y con una mirada analítica que busca el equilibro entre la diversión del grupo y la sabiduría. Celia Imrie es Joyce Meadowcroft, una exenfermera viuda con una personalidad cálida, empática y fresca. Su incorporación renueva la dinámica del equipo y añade un historia emocional al relato.

Las otras figuras del reparto

Jonathan Pryce como Stephen Best , marido de Elizabeth y académico retirado que lucha contra los primeros signos de demencia; lo que aporta una dimensión emocional y realista.

como , marido de Elizabeth y académico retirado que lucha contra los primeros signos de demencia; lo que aporta una dimensión emocional y realista. Naomi Ackie, como a Donna De Freitas , una joven y ambiciosa agente de policía que encuentra en el club una oportunidad para brillar y romper la rutina.

como a , una joven y ambiciosa agente de policía que encuentra en el club una oportunidad para brillar y romper la rutina. Daniel Mays da vida al detective Chris Hudson , un agente un poco desorganizado y con conflictos personales, quien se suma por necesidad a la investigación.

da vida al detective , un agente un poco desorganizado y con conflictos personales, quien se suma por necesidad a la investigación. Henry Lloyd-Hughes interpreta a Bogdan Jankowski , un trabajador del complejo con talento para el ajedrez, leal y de corazón generoso.

interpreta a , un trabajador del complejo con talento para el ajedrez, leal y de corazón generoso. Tom Ellis es Jason Ritchie , el hijo de Ron, quien es exboxeador y estrella de reality. El vínculo con su padre será el que introduzca una capa de intriga a la historia.

es , el hijo de Ron, quien es exboxeador y estrella de reality. El vínculo con su padre será el que introduzca una capa de intriga a la historia. David Tennant asume el rol del ambicioso promotor Ian Ventham , cuyas intenciones despiertan sospechas y tensionan la atmósfera del lugar.

asume el rol del ambicioso promotor , cuyas intenciones despiertan sospechas y tensionan la atmósfera del lugar. Además, se suman figuras como Richard E. Grant, Geoff Bell e Ingrid Oliver, completando un universo de personajes con personalidades bien delimitadas.

El club del crimen de los jueves reúne un reparto excepcional que brilla por la dinámica entre personajes que tienen experiencias de vida bastante peculiares y distintas: una exespía, un sindicalista, un psiquiatra y una enfermera viuda unidos por una pasión inesperada por la investigación.