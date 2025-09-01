Qué ver en Netflix: recomendaciones del lunes 1 al domingo 7 de septiembre 2025

La oferta de series y películas que se encuentra en Netflix es diversa. Por eso quisimos hacer una selección de contenidos interesantes y entretenidos con los que podés arrancar el mes de septiembre de 2025. Entre historias de misterio, animadas, juveniles y humor, te compartimos este repertorio.

Series imperdibles

Los ríos del destino

Ambientada en los ríos de Pará, en Brasil, esta serie cuenta la historia de cómo opera una banda criminal que se dedica al tráfico de personas y que ataca principalmente a jóvenes. Este drama acompaña la historia de Janalice, una adolescente secuestrada que lucha por sobrevivir, mientras un grupo de personas busca rescatarla.

La noche siempre llega

Llegar a prisión por primera vez es una situación compleja que unirá a varias condenadas en la prisión La Quebrada. Esta serie de producción argentina, que ya es una de las más vistas en el país, busca retratar a un grupo de mujeres detenidas que lucha contra el régimen carcelario y los desafíos de pelear por sus derechos y beneficios.

Mo: temporada 2

Mo Najjar es un refugiado palestino que convive entre diferentes culturas, tres idiomas y un montón de acontecimientos que atraviesa como solicitante de asilo estadounidense. En esta segunda temporada, Mo queda atrapado en México y para regresar a su hogar deberá enfrentarse a la justicia, la violencia y la deportación. Una serie que plantea una reflexión sobre la migración con una mirada humorística.

Indomable

Un agente federal investiga la misteriosa muerte de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, en California. Mientras el oficial indaga y explora las peculiaridades del caso, irá descubriendo que en el parque no solo convive la naturaleza y la exploración, sino que se suman el misterio y el crimen.

Dragones y mazmorras

Si te gusta el animé, Netflix tiene una opción muy divertida en la que un grupo de aventureros debe vencer a múltiples monstruos para rescatar a Falin, una querida integrante del equipo que ha sido devorada por el guardián de la mazmorra, el gran dragón rojo. Sin embargo, el grupo tiene poco dinero y han perdido sus municiones, por lo que tendrán que alimentarse de las criaturas a las que venzan.

Películas interesantes

Un hombre abandonado

Baran es liberado de prisión después de haber cumplido una condena que le correspondía a su hermano. Ahora se reencuentra con su familia y se desafía a transformar el rencor para construir una relación con su sobrina. Esta película es una historia de acción y amor familiar.

La noche siempre llega

En una historia de acción, Lynette debe reunir miles de dólares para evitar que desalojen a su familia de su casa en Portland, Estados Unidos. En su desesperación recurre a trabajos precarios que la hacen enfrentarse con peligros, violencia y traiciones. Todo por proteger a su madre y a su hermano.

La banda de ladrones del oro

En esta historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de bandidos se organiza para atacar un tren cargado de oro. En medio de la ocupación japonesa a Tailandia, se enfrentarán al ejército, a dilemas morales y a posibles traiciones. La película se inspira en la leyenda de Ko-Wah Thungsong, un bandido justiciero tailandés.

Las guerreras k-pop

Rumi, Zoey y Mira son tres artistas musicales que se han convertido en íconos del k-pop. Pero, detrás de los escenarios, también son una banda de guerreras que deben enfrentarse a múltiples demonios que amenazan al mundo. Su vida encubierta como guerreras protectoras las llevará a proteger a sus fans de una nueva banda de demonios encubiertos: los Saja Boys.

Maareesan

Dhaya es un ladrón que intenta robar a Vela, un hombre mayor que aparenta tener Alzheimer para ocultar una misión que da vuelta a la historia. Una aventura de humor, tensión social y segundas oportunidades que sucede en las carreteras del sur de India.