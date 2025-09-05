Final explicado de "Flow, un mundo que salvar", la película animada de gran éxito

Flow (2024), película animada independiente.

Flow es una película animada independiente que estrenó en 2024. Es dirigida por Gints Zilbalodis y coescrita con Matīss Kaža. La historia está cargada de símbolos, reflexiones e historia profunda que invita a reflexionar en temas que van desde la responsabilidad con la naturaleza hasta la capacidad de enfrentar los miedos.

La película, de coproducción belga, letona y francesa, se estrenó en la sección Un Certain Regard en el festival de cine de Cannes. Desde ese momento se convirtió en un fenómeno y conquistó al público y a la crítica. Ganó el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Película Animada, siendo además la primera cinta letona en obtener ese reconocimiento.

¿De qué trata "Flow"?

La historia transcurre en un mundo postapocalíptico cubierto por el agua, donde un gato gris oscuro llamado Flow (que en letón significa “corriente”) despierta solo y atraviesa paisajes inundados. Se encuentra con otros animales como un perro labrador, un lémur coleccionista, un capibara pacífico y un ave secretaria, y juntos emprenden una travesía en barco, enfrentan desafíos naturales y aprenden a convivir sin diálogos, confiando en la expresión visual y sonora.

Personajes de la película "Flow".

El final explicado de "Flow"

En el clímax, los animales enfrentan situaciones límite. El gato lucha por no ahogarse aferrándose a un árbol; el capibara casi sucumbe, pero sus compañeros lo salvan. Luego, una estampida de ciervos guía al gato hasta una visión impactante: la ballena que antes los rescató está varada y moribunda en medio del bosque. Esa escena simboliza la devastación ecológica y el daño irreversible a la naturaleza. Sin embargo, la escena poscréditos transmite esperanza: la ballena reaparece nadando libremente en el océano, lo cual sugiere que el ecosistema aún puede recuperarse si hay cambios.

Reflexiones sobre el final de "Flow"