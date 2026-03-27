Es brasileña y dura 1 hora y media: la película de drama para ver en Netflix el fin de semana.

Netflix Latinoamérica sumó una nueva película de la región. Se trata de El vendedor de sueños, un drama que se posiciona como uno de los títulos más atractivos para ver el fin de semana, como la también brasileña Emergencia radiactiva, una serie que se volvió furor entre los usuarios de la plataforma de streaming.

En lo que respecta a El vendedor de sueños, dura 1 hora y media, perfecto para quienes no aguantan demasiado en el sillón frente a la pantalla. Su historia es catalogada por Netflix como "inspiradora", y es que, en efecto, habla de la redención, los nuevos comienzos y la importancia ayudar por más que del otro lado haya un desconocido.

Netflix sumó a su catálogo El vendedor de sueños, un drama brasileño.

La película está basada en el libro homónimo escrito por Augusto Cury en 2008. Su estreno fue en el 2016 pero Netflix recién ahora la sumó a su catálogo, dandole la oportunidad al público internacional, incluído el argentino, de verla y emocionarse con su historia.

De qué trata El vendedor de sueños

El vendedor de sueños narra la inesperada historia de un encuentro que cambia dos vidas para siempre. Julio César, un prestigioso psiquiatra atrapado en una profunda crisis personal, decide poner fin a su vida desde lo alto de un rascacielos. Sin embargo, en el momento decisivo, un misterioso mendigo interviene y logra salvarlo. Este hombre enigmático, que se presenta como el “Vendedor de sueños”, comienza a desafiar las creencias y certezas del médico, invitándolo a cuestionar el sentido de su existencia.

A partir de ese instante, ambos emprenden un recorrido poco convencional en el que el Vendedor de sueños gana notoriedad por su capacidad de ayudar a otros a enfrentar sus conflictos emocionales y cotidianos. Convertido en una figura casi mediática, su mensaje impacta a quienes lo escuchan, aunque su verdadera identidad y pasado permanecen envueltos en misterio. Mientras su fama crece, también lo hace la intriga sobre quién es realmente este hombre que parece tener respuestas para todo, pero cuya propia historia sigue siendo un enigma.

Qué otra producción brasileña hay en Netflix

Además de El vendedor de sueños, en el catálogo de Netflix se destaca Emergencia radiactiva, una serie del 2026 que sigue de cerca una crisis sanitaria desatada a partir de un accidente radiológico en la ciudad de Goiania. Lo que en un inicio parece un hecho aislado se transforma rápidamente en una amenaza invisible, obligando a autoridades, médicos y científicos a intervenir con urgencia para contener la propagación.