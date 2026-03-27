Qué película recomendada ver en Netflix este fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de marzo 2026

"BTS: The Comeback", disponible en Netflix.

Este fin de semana, Netflix agrega a su catálogo uno de los eventos musicales más importantes del año, ideal para maratonear. Esta propuesta se suma al género de documentales, shows en vivo y no ficciones. La plataforma apuesta fuerte al entretenimiento global con una propuesta que tiene como gran protagonista el regreso de BTS.

El gran evento: BTS y su regreso en vivo

El plato fuerte del fin de semana es el concierto BTS The Comeback Live | Arirang, un show histórico transmitido a nivel mundial desde Seúl. Se trata de la primera presentación del grupo completo en casi cuatro años, luego de la pausa obligada por el servicio militar de sus integrantes.

El recital no solo marca el regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios, sino que también funciona como lanzamiento oficial de su nuevo álbum Arirang. El impacto ha sido inmediato: el evento alcanzó más de 18.4 millones de espectadores globales, posicionándose entre lo más visto de la plataforma en decenas de países.

Para quienes no pudieron verlo en vivo, el show quedó disponible en Netflix, convirtiéndose en una experiencia imperdible para fans y curiosos de la música. La producción combina coreografías impactantes, una producción visual de alto nivel y momentos emotivos que reflejan el reencuentro del grupo con su público.

BTS marca su regreso a los escenarios con un recital en Netflix.

“BTS: The Return”, el detrás de escena

Junto al concierto, acaba de estrenarse el documental BTS: The Return, que profundiza en el proceso creativo del grupo y su regreso tras años de pausa. La producción, dirigida por Bao Nguyen, muestra desde su reencuentro hasta la grabación del nuevo disco, con material íntimo, entrevistas y escenas inéditas. Más que un simple complemento del show, el documental ofrece una mirada emocional sobre los desafíos personales y artísticos que atravesaron los artistas, convirtiéndose en una pieza clave para entender esta nueva etapa de la banda.

Con el regreso de BTS como evento central, Netflix logra combinar música, emoción y espectáculo en una propuesta global que trasciende idiomas y culturas. El concierto en vivo y su documental complementario funcionan como una experiencia completa que va desde el escenario hasta la intimidad del estudio.

Para este fin de semana, la recomendación es clara: dejarse llevar por el fenómeno del k-pop, explorar los nuevos estrenos y aprovechar uno de los momentos más importantes del año en el streaming.