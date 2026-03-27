De qué trata y reparto de "Stratton", la película de espías que es un éxito en Netflix para ver

"Stratton" (2017), disponible en Netflix.

La película Stratton es un thriller de acción británico estrenado en 2017, dirigido por Simon West y basado en las novelas del exmilitar Duncan Falconer. Con una duración cercana a los 95 minutos, el film apuesta por una narrativa directa, con secuencias de combate, persecuciones y una estructura clásica del cine de espías.

Disponible en Netflix, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan entretenimiento ágil, con misiones internacionales, tensión constante y un desarrollo fácil de seguir. Sin intentar reinventar el género, la película cumple con los elementos tradicionales que los fanáticos de la acción suelen valorar.

La trama de "Stratton"

La historia sigue a John Stratton, un agente del servicio de inteligencia MI6 especializado en operaciones de alto riesgo. Todo comienza con una misión fallida en Medio Oriente que deja al descubierto una red vinculada al tráfico de armas químicas. A partir de ese hecho, Stratton se ve envuelto en una investigación que crece en escala y complejidad, obligándolo a moverse por distintos puntos del mundo.

En ese recorrido, descubre que detrás de la amenaza está un antiguo agente soviético, quien se creía muerto y ahora busca ejecutar un plan de venganza a gran escala. La película avanza con un ritmo sostenido, combinando inteligencia, acción y momentos de presión contrarreloj.

Con locaciones variadas como Roma, Londres Sicilia y Malta, la película muestra escenas muy bien resueltas y con un enfoque directo. Stratton se posiciona como una propuesta entretenida, dentro del catálogo de acción y espionaje.

Personajes principales de "Stratton"

Dominic Cooper como John Stratton : construye un protagonista clásico del cine de acción, con un perfil serio, resolutivo y enfocado en la misión. Su interpretación sostiene el ritmo del film y le da coherencia al desarrollo.

Gemma Chan como Aggy : aporta inteligencia y dinamismo, evitando quedar limitada al rol técnico. Su personaje suma presencia en momentos clave y equilibra la narrativa con una mirada estratégica.

Tom Felton como Cummings: introduce un matiz ambiguo dentro del equipo, generando desconfianza y tensión interna, lo que enriquece el desarrollo de la historia.

Tom Felton entre los protagonistas de "Stratton"-

El elenco está protagonizado por estas tres estrellas de Hollywood, y también participan otros nombres interesantes como Tyler Hoechlin, Nathaniel Mechaly y Connie Nielsen, quienes aportan solidez al conjunto.

Con un ritmo sostenido, un elenco impresionante y escenas bien trabajadas, Stratton es una opción que funciona como propuesta sólida en acción, que se deja disfrutar de principio a fin.