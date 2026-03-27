Ucrania ultima acuerdos en Oriente Medio para ayudar a contrarrestar los drones iraníes

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, posa tras una entrevista con Reuters durante una cumbre de sus homólogos del G7 en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, cerca de París, Francia.

Ucrania está cerca de cerrar varios acuerdos de seguridad —entre ellos, con Emiratos ‌Árabes Unidos y Qatar— ‌para contrarrestar los ataques iraníes, según declaró el viernes su ministro de Relaciones Exteriores, quien añadió que ve posibilidades de involucrar a China en los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

"Tenemos la situación en Oriente Medio, ​por lo que ⁠es importante no perder la atención mundial sobre ‌el caso ucraniano, porque todo está interrelacionado", ⁠declaró Andrii Sybiha a Reuters ⁠en una entrevista en los márgenes de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Francia.

Kiev ⁠espera reforzar el apoyo en su guerra ​contra Rusia, que ya entra en ‌su quinto año, mientras ‌el conflicto de Estados Unidos e Israel con ⁠Irán genera incertidumbre sobre si Washington restringirá sus suministros militares.

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El presidente Volodímir Zelenski está en la actualidad en la región del golfo Pérsico y Sybiha ​afirmó ‌que se han elaborado borradores de acuerdos con varios países sobre posibles contribuciones y cooperación mutua, sobre todo en materia de tecnologías no tripuladas.

"Esperamos que durante la visita a ⁠algunos países se concluyan y formalicen estos documentos", señaló.

Se han mantenido conversaciones con Arabia Saudita —con la que Zelenski dijo el viernes que alcanzó un acuerdo—, Kuwait, Jordania y Omán, pero los contactos más avanzados han sido con EAU y Qatar, según Sybiha, "ya que son los ‌que más están sufriendo los ataques de Irán".

Sybiha señaló que los países árabes del golfo Pérsico lanzaron más de 800 misiles Patriot desde el inicio de la guerra para defenderse, por lo que ahora quieren ‌aprender de la experiencia de Ucrania en el derribo de drones y misiles rusos.

Asimismo, dijo que Kiev sigue tratando ‌de determinar ⁠con exactitud qué tipo de ayuda está prestando Rusia a Irán, pero cree que ​se trata de inteligencia y, probablemente, de piezas de repuesto y drones, así como del intercambio de experiencia de combate crítica.

(Editado en español por Carlos Serrano)