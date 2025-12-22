Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 22 al domingo 28 de diciembre 2025

La Navidad suele ser sinónimo de reuniones, luces, espíritu festivo… y maratones de películas y series. Si te quedás en casa estos días, Netflix tiene un menú para todos los gustos, desde aventuras familiares hasta thrillers intensos, pasando por dramas, documentales personales y series que ya son fenómenos globales. Esta semana es ideal para ver estrenos como Stranger Things y la muy bien criticada Jay Kelly, entre otros grandes títulos.
Películas recomendadas para ver en Netflix
-
Super Mario Bros: La película. Una aventura animada que ha explotado en popularidad desde su llegada a Netflix, con los hermanos Mario y Luigi viajando al Reino Champiñón para enfrentar a Bowser en un combo de comedia, nostalgia y acción apto para toda la familia. Su presencia constante entre lo más visto muestra que es el plan ideal para ver con niños o jóvenes.
-
Lali: la que le gana al tiempo. Este documental íntimo sigue el regreso artístico de Lali Espósito tras años fuera de los escenarios. Críticas destacan cómo el film ofrece una mirada profunda al proceso creativo y al espíritu incansable de una de las artistas más queridas de la región.
-
Jay Kelly. Este drama dirigido por Noah Baumbach explora con enorme honestidad los costos de la fama a través de George Clooney. Con una valoración crítica mayormente positiva en Rotten Tomatoes y un elenco que incluye a Adam Sandler eclipsando con una actuación profundamente humana, la película reflexiona sobre legado, arrepentimiento y relaciones personales.
-
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out. La tercera entrega de la saga Knives Out trae de regreso al detective Benoit Blanc para desentrañar un crimen imposible en una iglesia rural. Con altos porcentajes de críticas positivas y una recepción fuerte de público, es la mezcla perfecta de intriga y humor para estas fiestas.
-
Togo. Una película poderosa que narra la historia de un hombre y su perro en un viaje por la tundra de Alaska, un relato de coraje y determinación que se ha convertido en una de las películas más vistas de Netflix en varios países. Es protagonizada por Willem Dafoe.
Series recomendadas para ver en Netflix
-
Accidente (temporada 2). El thriller mexicano que atrapó a miles de espectadores vuelve con más tensión emocional y dramática. La serie continúa explorando culpa, duelo y resiliencia en las vidas fracturadas por un accidente que marcó para siempre a varias familias.
-
Stranger Things (volumen 2 de la temporada final). El fenómeno de los hermanos Duffer regresa con más terror, ciencia ficción y emoción. Con la segunda parte de la temporada 5 estrenándose justo en Navidad, es el evento televisivo de la plataforma que no podés dejar pasar.
-
Los abandonados. Este western de época con Gillian Anderson y Lena Headey ha generado opiniones encontradas: algunos críticos cuestionan su ritmo narrativo, pero el público lo ha convertido en una de las series más vistas, destacando el clima, la actuación y la ambición del proyecto.
-
Ciudad de sombras. Un thriller policial europeo ambientado en Barcelona. Aunque algunas reseñas mencionan que la narrativa se siente convencional, otros comentarios han elogiado su atmósfera oscura, locaciones icónicas y reflexión sobre memoria e impunidad.
-
Parroquia. Un estreno que drama criminal, familia en Nueva Orleans y acción visceral en una serie intensa, ideal para maratones nocturnos. Giancarlo Esposito descata en uno de sus papeles más exigentes. Su presencia magnética y su habilidad para transmitir el dolor elevan la serie más allá del guion.