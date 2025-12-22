Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 22 al domingo 28 de diciembre 2025

La Navidad suele ser sinónimo de reuniones, luces, espíritu festivo… y maratones de películas y series. Si te quedás en casa estos días, Netflix tiene un menú para todos los gustos, desde aventuras familiares hasta thrillers intensos, pasando por dramas, documentales personales y series que ya son fenómenos globales. Esta semana es ideal para ver estrenos como Stranger Things y la muy bien criticada Jay Kelly, entre otros grandes títulos.

Super Mario Bros: La película. Una aventura animada que ha explotado en popularidad desde su llegada a Netflix, con los hermanos Mario y Luigi viajando al Reino Champiñón para enfrentar a Bowser en un combo de comedia, nostalgia y acción apto para toda la familia. Su presencia constante entre lo más visto muestra que es el plan ideal para ver con niños o jóvenes.

Lali: la que le gana al tiempo. Este documental íntimo sigue el regreso artístico de Lali Espósito tras años fuera de los escenarios. Críticas destacan cómo el film ofrece una mirada profunda al proceso creativo y al espíritu incansable de una de las artistas más queridas de la región.

Jay Kelly. Este drama dirigido por Noah Baumbach explora con enorme honestidad los costos de la fama a través de George Clooney. Con una valoración crítica mayormente positiva en Rotten Tomatoes y un elenco que incluye a Adam Sandler eclipsando con una actuación profundamente humana, la película reflexiona sobre legado, arrepentimiento y relaciones personales.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out. La tercera entrega de la saga Knives Out trae de regreso al detective Benoit Blanc para desentrañar un crimen imposible en una iglesia rural. Con altos porcentajes de críticas positivas y una recepción fuerte de público, es la mezcla perfecta de intriga y humor para estas fiestas.