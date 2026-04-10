Qué película recomendada ver en Netflix este fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril 2026

"El último gigante", disponible en Netflix. (Crédito de fotografía: Netflix)

La película argentina El último gigante se presenta como una de esas propuestas que, sin hacer demasiado ruido en su estreno, logran captar la atención del público por su sensibilidad y su mirada particular. Disponible en Netflix, el film combina drama y emoción con una narrativa íntima que pone el foco en los vínculos humanos, las segundas oportunidades y el paso del tiempo. Con actuaciones sólidas y una puesta en escena cuidada, la producción se suma al catálogo nacional que viene creciendo en calidad y diversidad dentro de las plataformas.

¿Por qué ver "El último gigante" este fin de semana?

Uno de los principales motivos para ver El último gigante es su capacidad para conectar desde lo simple. Lejos de los grandes artificios, la historia apuesta por personajes cercanos, con conflictos reconocibles y emociones genuinas. Esa cercanía permite que el espectador se involucre rápidamente con lo que ocurre en pantalla. Además, la película logra un equilibrio interesante entre momentos de introspección y escenas de mayor intensidad dramática. Además, es una película que se grabó en el Parque Nacional Iguazú, por lo que ofrece una fotografía increíble.

En ese sentido, se inserta una gran construcción estética. No solo la fotografía, sino el ritmo narrativo acompañan el tono reflexivo de la historia, generando una atmósfera que potencia cada escena. A esto se suma un guion que evita caer en lugares comunes y propone una mirada más honesta sobre temas universales como la identidad, la familia y la soledad. En ese sentido, se trata de una película que no subestima al espectador, sino que lo invita a completar los silencios y a interpretar lo que no siempre se dice de forma explícita.

"El último gigante": una película argentina. (Crédito de fotografía: Netflix)

El cine argentino sigue siendo tendencia

También es recomendable ver El último gigante por el momento que atraviesa el cine argentino. En los últimos años, muchas producciones encontraron en el streaming una nueva ventana de difusión, permitiendo que historias locales lleguen a audiencias más amplias. Este es un buen ejemplo de ese fenómeno: una película que quizás no tuvo una gran masividad en salas, pero que encuentra una segunda vida en plataformas digitales.

Para quienes se queden con ganas de más cine nacional en Netflix, hay otras dos opciones recientes que valen la pena. Por un lado, Puan, una comedia dramática con fuerte impronta política y actuaciones destacadas que combina humor y reflexión. Por otro, Elena sabe, un thriller íntimo protagonizado por Mercedes Morán que explora la memoria, la enfermedad y los secretos familiares. Ambas propuestas confirman el buen momento del cine argentino y funcionan como un complemento ideal para quienes disfruten de El último gigante.