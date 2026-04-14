Dirigida por Kim Joo-hwan, la producción de sólo 7 capítulos continúa la historia de Kim Geon-woo y Hong Woo-jin

La segunda temporada de Sabuesos llegó a Netflix como una de las apuestas fuertes del catálogo coreano del año. Retomando una historia que combina acción, crimen y drama con eje en el mundo del boxeo y las redes ilegales de préstamos, lidera hoy el ranking global en 14 países.

Dirigida por Kim Joo-hwan, la producción de sólo 7 capítulos continúa la historia de Kim Geon-woo y Hong Woo-jin, dos jóvenes deportistas que en la primera entrega se enfrentaron a una organización de usureros que explotaba a personas endeudadas durante la pandemia.

¿De qué se trata la segunda temporada de Sabuesos?

El eje argumental de la segunda temporada de Sabuesos gira en torno a un desafío mayor y más peligroso. La historia se adentra en circuitos clandestinos vinculados al boxeo ilegal y organizaciones más amplias, lo que eleva la escala del conflicto. En este contexto, los protagonistas vuelven a poner en juego sus habilidades en peleas cuerpo a cuerpo, pero también su sentido de justicia, en una trama que profundiza tanto en la acción como en el desarrollo emocional de los personajes.

Uno de los elementos que se mantienen es el foco en el vínculo entre Geon-woo y Woo-jin, cuya relación funciona como motor narrativo. La producción vuelve a explorar la idea de “hermandad” construida en el ring y trasladada a la vida real, donde ambos arriesgan todo para proteger a quienes los rodean.

Tras el éxito alcanzado en 83 países en 2023, la nueva entrega introduce antagonistas más complejos y poderosos, lo que intensifica el tono general. Entre ellos aparece un villano vinculado a ligas clandestinas que utiliza métodos extremos para atraer a los protagonistas hacia su terreno. Este recurso no solo amplía el universo de la serie, sino que también suma nuevas capas de tensión y violencia.

En cuanto a su tono, la producción no se aleja de su identidad original. Se trata de un drama de acción con contenido violento, no apto para todo público, donde las peleas, las persecuciones y los enfrentamientos son constantes.

Ficha técnica de Sabuesos 2