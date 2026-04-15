Final explicado de "Rabo de Peixe", temporada 3 en Netflix: qué se sabe de la temporada 4

"Rabo de Peixe", una serie basada en hechos reales de Portugal. (Crédito de foto: Netflix)

La serie portuguesa Rabo de Peixe se consolidó como uno de los grandes éxitos europeos de Netflix, por su mezcla de drama social, crimen y tensión narrativa. Ambientada en el archipiélago de las Islas Azores, la historia sigue a Eduardo y su grupo de amigos, cuyas vidas cambian radicalmente cuando un cargamento de cocaína llega a la costa de su pequeño pueblo. Lo que comienza como una oportunidad para escapar de la pobreza pronto se transforma en una espiral de violencia, decisiones morales complejas y consecuencias inevitables.

Final explicado de "Rabo de Peixe", temporada 3

La tercera temporada, estrenada en abril de 2026, funciona como cierre de la historia. En esta entrega, Eduardo regresa tras haber pasado tiempo en prisión y se encuentra con una isla dominada por intereses políticos y económicos que amenazan a la comunidad. Junto a sus amigos, crea la llamada “Justicia de la Noche”, un grupo clandestino que busca proteger a los suyos, aunque sus métodos empiezan a desdibujar la línea entre justicia y venganza.

El final de esta temporada apuesta por un tono más reflexivo que explosivo. A diferencia de lo que podría esperarse en una serie de crimen, el desenlace no se centra únicamente en un gran golpe o confrontación final, sino en las consecuencias emocionales y sociales de las decisiones tomadas. Los protagonistas comprenden que no todo lo que soñaban era alcanzable y que el precio de sus actos es irreversible.

Protagonistas de "Rabo de Peixe". (Crédito de foto: Netflix)

Desde una mirada analítica, el cierre refuerza uno de los ejes centrales de la serie: la imposibilidad de escapar completamente del entorno. Rabo de Peixe no romantiza el ascenso criminal, sino que lo presenta como un camino sin retorno. La “justicia” que los personajes intentan imponer termina siendo tan ambigua como el sistema al que se oponen, lo que deja un sabor agridulce.

Este tipo de final, más introspectivo que espectacular, ha dividido las opiniones de la audiencia: para algunos resulta coherente con el tono realista de la serie, mientras que para otros puede sentirse anticlimático.

¿Habrá una cuarta temporada?

En cuanto al futuro, todo indica que no habrá una cuarta temporada. La propia producción estrenó la tercera entrega con la idea de ser la última, con la cual se cerró el arco narrativo de los personajes y la historia en su totalidad. Rabo de Peixe se despide como una ficción intensa y con identidad auténtica, que logró trascender fronteras al contar una historia local con resonancia universal.