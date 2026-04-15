Portugal, a diferencia de España, rechaza la creación de un ejército europeo independiente

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, habla con la ministra de Defensa española, Margarita Robles, durante el Foro de La Toja sobre desafíos globales en Lisboa, Portugal

Portugal se opone a la creación de un ejército europeo independiente y, en su lugar, respalda el fortalecimiento ‌y la modernización de ‌sus fuerzas armadas dentro de la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos, según dijo el ministro de Defensa del país, en contraste con la postura de la vecina España.

Nuno Melo dijo el martes que Portugal era un miembro fundador de la OTAN que valoraba a Estados Unidos, y describió a Washington ​como un socio transatlántico ⁠fundamental.

"No estamos a favor de un ejército europeo único", dijo ‌ante una comisión parlamentaria, y añadió que Portugal ⁠necesitaba invertir en sus fuerzas armadas ⁠para garantizar que estas pudieran cumplir las misiones que se les asignaran dentro de la OTAN.

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En medio de las dudas sobre el ⁠compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con ​la seguridad de Europa, España ha instado a ‌la Unión Europea a avanzar hacia ‌la creación de un ejército conjunto independiente como medida ⁠disuasoria.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha desestimado las peticiones de un ejército europeo, argumentando que costaría a los Estados miembros mucho más del 5% del producto interior bruto ​que los países ‌de la OTAN —excepto España— han acordado destinar a defensa e inversiones relacionadas para 2035. Madrid dijo que podría cumplir sus compromisos gastando el 2,1% del PIB.

Melo señaló que Portugal aumentó su gasto en defensa, según los ⁠criterios de la OTAN, hasta los 6.120 millones de euros (7.220 millones de dólares) —o el 2% del PIB— en 2025, cuatro años antes de lo previsto inicialmente. En 2024, el gasto rondó los 4.500 millones de euros, o el 1,58% del PIB.

España también alcanzó su objetivo del 2% del PIB el año pasado, con un gasto de 33.500 ‌millones de euros, lo que supone un aumento del 44,5% respecto a 2024.

Portugal ha solicitado 5.800 millones de euros en préstamos de la UE a bajo coste para reforzar sus fuerzas armadas, según Melo. El nuevo equipamiento, que incluye fragatas, vehículos blindados, satélites y drones, ‌estaba previsto que se entregara para 2030, "si todo va bien", añadió.

El programa, conocido como Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE, por ‌sus siglas en ⁠inglés), es una iniciativa de la UE de 150.000 millones de euros destinada a reforzar las capacidades ​de defensa, subsanar carencias críticas y adquirir conjuntamente equipamiento para hacer frente a posibles amenazas al bloque.

(1 dólar = 0,8477 euros)

Con información de Reuters