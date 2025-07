El folklore argentino vive un momento de auge.

El folklore argentino está en un nuevo auge, después del éxito en reproducciones del ciclo FAlklore y del acercamiento a este género musical por parte de artistas jóvenes como Milo J y Maggie Cullen. En ese contexto, los fans de la música autóctona del país tienen un nuevo motivo de festejo: uno de los mayores íconos del folklore anunció un imperdible show.

Teresa Parodi es la artista en cuestión, quien compartió un posteo en su cuenta de Instagram en alusión a una nueva fecha en La Plata para la que prepara un show con invitados sorpresa y un concepto especial. “¡Amigas y amigos de La Plata!

Me da mucha alegría invitarlas e invitarlos al concierto que haremos el 19 de julio a las 21 horas en el Teatro Metro. Las entradas se consiguen en Platea Uno Tickets”, reza el epígrafe.

Es sabido que Parodi es uno de los exponentes más grandes del folklore argentino, no solo por sus décadas en los escenarios más importantes del país, sino que también por su aporte como compositora de piezas que marcaron a generaciones como Esa Musiquita y Pedro Canoero. De esa manera, este anuncio era muy esperado por todos los fanáticos del género folklórico argentino.

En la sección de comentarios, muchas personas dejaron mensajes para expresar la alegría que les dio la noticia. La reconocida folklorista Yamila Cafrune fue uno de los usuarios que le escribieron a Parodi y expresó: "Qué bueno Tere querida! Qué bueno que puedan disfrutarte por aquellos pagos... Ya podré ir a escucharte... Se te quiere un montonazo".

Teresa Parodi, sobre la carga social de sus canciones

"Me parece importantísimo tratar de reflejar lo que veo, lo que me golpea emocionalmente, lo que siento que no está pasando en conjunto. La vibración con el otro es muy importante y yo trato de retener esa emoción en una canción", comentó Teresa en diálogo con El Destape Web. Y agregó: "El año pasado grabé una canción que se llama Siempre a la Misma Hora, contando una escena que se repitió frente a mis ojos todos los días durante un largo tiempo. Es una escena parecida a otras que se siguen repitiendo en la ciudad. Todos los días, a la misma hora, al volver a mi casa veía pasar a un muchacho joven, con el pelo muy enrulado, con un nenito subido a los hombros y tirando un carro, cartoneando".