"Muy importante": el folklore se revolucionó por el anuncio de un emblema del género

Un ícono del folklore alertó a sus fans por un próximo proyecto.

El folklore argentino tiene muchos exponentes con décadas de trayectoria en la industria musical que marcaron generaciones con sus canciones y sus aportes a la cultura nacional. De esa manera, los fanáticos del género se extasiaron al conocer la noticia que les dio una de sus referentes: un emblema de la música del litoral, más especialmente del chamamé.

Se trata de una artista que compuso piezas emblemáticas del folklore argentino como Esa Musiquita, Pedro Canoero, A la Abuela Emilia y Por el Río Volveré y que esta vez hizo un anuncio en relación a una próxima presentación de su música. La cantante en cuestión es Teresa Parodi, ícono del folklore argentino.

"Hola, aquí tocando un poquito la guitarra, preparándome para las actuaciones que tengo. Una muy importante para mí es la que voy a tener el 15 de marzo a las 20 en la Casa Claypole, porque nunca estuve allí y porque además sé la actividad maravillosa que se lleva a cabo en ese lugar. Allí hay una intensa actividad cultural que tiene muy en cuenta a la igualdad y la inclusión", comentó Parodi en un video publicado en su cuenta de Instagram oficial.

Teresa Parodi, sobre cómo se abrió camino en la música

"Me resultó muy difícil también porque elegí dos oficios: además de ser cantora, soy autora y compositora. De una música popular argentina que en su mayoría son hombres: un porcentaje muy grande de mi música es del litoral y ahí creo que no hay muchas mujeres en la historia, sí en el canto pero no en la composición", comentó Parodi en diálogo con El Destape. Y agregó: "Entonces, eran batallas distintas, difíciles, pero la imagen de Mercedes (Sosa), de María Elena (Walsh) como autora, de Violeta (Parra) en su país, de Chabuca (Granda), Susana Rinaldi. Esas mujeres que tenían familia y lo mismo salían a hacer su trabajo, fue muy importante para mí verlas. En esos espejos me miré y me dieron mucha fuerza para hacer mi propio camino".

Teresa Parodi.

Teresa Parodi contó cómo vivió su paso por el gabinete de Cristina Kirchner

"Para mí fue un honor altísimo que Cristina pensara en mí, que me llamara para realizar esa construcción: era una secretaría que tenía rango de ministerio pero no se llamaba así y ponerle el nombre elevó el área de un modo muy fuerte", sostuvo Teresa. Y remarcó: "Era un ministerio solo pensado para la cultura, para llevar adelante e intensificar las políticas culturales que desde el primer momento marcaron muy claramente los gobiernos de Néstor y Cristina. La mirada hacia lo popular, hacia las construcciones que el pueblo hace con sus propios sentimientos, los circuitos que va creando para hablar de sí mismo a través de las distintas formas del arte. Pero creo sinceramente que eso ha sucedido siempre en nuestro país, no siempre hay un Estado que visibiliza y apoya esos circuitos, pero siempre están".