¿Cómo conseguir un descuento en Spotify siendo estudiante universitario?

Cómo pagar Spotify con descuento

La forma de escuchar música en los celulares y demás dispositivo cambió para siempre con la llegada de los servicios de streaming que por un precio mensual ofrecen catálogos enormes. Aunque pocos conocen que existe un descuento en Spotify para aquellos que puedan demostrar que son estudiantes. Un beneficio que marca una enorme diferencia con el plan básico.

En la actualidad, es posible escuchar música legal y de gran calidad por medio de los servicios que ofrecen Apple Music, Deezer, Music Unlimited, Tidal, Yandex Music y YouTube Music. Esta última comenzó a escalar en popularidad, debido a que depende del tipo de contratación se puede acceder al servicio premium de la plataforma y se eliminan las publicidades en los videos.

"Ya no me sirve la APK pirata de Spotify que tengo hace 3 años borrarla se siente como desconectar a un familiar", expresó Rodo_, como figura su cuenta de X (Ex Twitter). Esto es producto de que la empresa bloqueó a todas aquellas extensiones que permitían reproducir canciones sin publicidad y sin costo alguno. Una aplicación de terceros que demandaba tener el dispositivo conectado siempre, ya que no entregaba la posibilidad de escuchar en modo offline.

Aquellos que pretendan seguir usando el servicio de Spotify para conservar la escucha de sus artistas favoritos pueden optar por un plan premium que está destinado a los estudiantes, pero deben cumplir con el requisito de ser universitario porque es necesario entregar un certificado de alumno regular que la empresa exigen para ofrecer el descuento. El precio de este abono es de $1987 por mes, y marca una diferencia con el plan individual que cuesta $3823 y los $6424 del familiar.

Por otro lado, es importante recordar que el plan para estudiantes universitarios es uno que tiene cuatro años de duración y la aplicación necesita verificar cada 12 meses que se mantenga la condición de alumno regular. En caso de perderla, se quitará el beneficio y automáticamente la cuenta quedará suspendida hasta que no se actualice el plan. Aquellos alumnos que asistan a la Universidad de Buenos Aires podrán obtener su documento por medio del Siu Guaraní y luego deberán cargarlo en una página especial que la compañía ofrece.

Cómo pasar las listas de reproducción a YouTube Premium

Muchos al perder la posibilidad de escuchar Spotify sin pagar comenzaron a buscar alternativas para disfrutar de la música y recurrieron al servicio premium de YouTube, debido a que ofrece lo mismo pero con beneficios en la visualización de videos. Aunque antes de cambiarse, se preocuparon por sus listas y cómo transferirlas.

Un problema que tiene una solución más que práctica, debido a que Soundiiz ofrece un servicio gratuito que permite convertir las listas musicales de cualquier plataforma a otra. Solo es necesario vincular las cuentas en la aplicación y seleccionar aquellas canciones que se pretenden traspasar. Aunque tiene dispone de un límite de 200 por días, mientras que el servicio pago brinda un servicio sin restricciones.