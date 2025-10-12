Soledad Pastorutti les contó a sus fans que podrán comprar sus propios ponchos.

Soledad Pastorutti les contó a sus seguidores de redes sociales lo que hará con su propio diseño de poncho. La voz de hits como Tren del Cielo y El Bahiano oficializó la preventa de su versión de esa prensa autóctona, cuyo revoleo la hizo famosa en todo el país a sus 15 años.

La artista oriunda de Arequito cumple hoy 45 años de edad y se presenta ante un Teatro Gran Rex colmado, con localidades agotadas, para festejar sus 30 años de carrera, que se cumplen oficialmente el próximo 26 de enero: la primera aparición de Soledad a nivel profesional fue en esa fecha en el año 1996, en el Festival de Folklore de Cosquín. En ese contexto, La Sole reveló que venderá sus propios ponchos a sus admiradores.

"Atención. Preventa de poncho y merch hasta las 21 de hoy", escribieron desde las redes sociales de Soledad Pastorutti, para que sus fans estén atentos y puedan conseguir la prenda insignia de la artista. El diseño del poncho es similiar a los que Soledad usó durante toda su carrera: una base en color beige con detalles e inscripciones en marrón.

En cuanto a su presentación en el mencionado recinto de la Calle Corrientes de Buenos Aires, Pastorutti volverá con su show Simplemente Soledad, con el que recorrer gran parte de sus primeros años de su carrera e interpreta clásicos del folklore bien tradicionales, en las vísperas de su trigésimo aniversario como cantante popular.

Soledad Pastorutti.

Las emotivas palabras de Leandro Colman de La Voz, tras ser invitado por Soledad a su show

"¡Otra noche soñada que atesoró en mi corazón por siempre! En mi provincia y en una de las fiestas más hermosas que tenemos en Formosa , fui invitado por Sole, equipo donde fui parte en este sueño cumplido que es La Voz Argentina y que por estos grandes momentos es un gran cambio en mi vida", comenzó el músico. Y siguió: "Y de verla desde muy niño pisar los escenarios más importantes del país y el exterior por la TV revolucionando y dando aires nuevos a nuestra música folclórica popular a cantar con ella una canción en su propio show son de los sueños difíciles de alcanzar por muchos artistas y cantantes, y anoche por gracia de Dios y del universo también se me cumplió. Gracias Sole por tu generosidad y cariño para conmigo, y por el excelente trato que recibí durante todo el día por tu enorme equipo de laburo que me hicieron parte de una manera hermosa!".