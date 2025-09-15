Soledad Pastorutti le cumplió un sueño a un concursante de La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti causó emoción en los fanáticos del folklore y de La Voz Argentina, ya que invitó a un participante del reality show de Telefe a uno de sus más recientes recitales. La voz de canciones como Entre a mi Pago sin Golpear y A Don Ata interpretó junto a su colega una reconocida zamba compuesta y popularizada en el siglo pasado por Horacio Guarany.

Se trató de Leando Colman, el músico que interpretó en su audición a ciegas el recordado hit de 1999 de La Sole, Cómo Será. El joven fue elegido por Pastorutti para que formara parte de su team y el pasado sábado cantaron juntos Salteñita de los Valles, en la Fiesta Nacional del Pomelo, en el que la artista se presentó con su show.

"¡Otra noche soñada que atesoró en mi corazón por siempre! En mi provincia y en una de las fiestas más hermosas que tenemos en Formosa , fui invitado por Sole, equipo donde fui parte en este sueño cumplido que es La Voz Argentina y que por estos grandes momentos es un gran cambio en mi vida", escribió Colman en un posteo de redes sociales sobre su presentación con Soledad Pastorutti. Y siguió: "Y de verla desde muy niño pisar los escenarios más importantes del país y el exterior por la TV revolucionando y dando aires nuevos a nuestra música folclórica popular a cantar con ella una canción en su propio show son de los sueños difíciles de alcanzar por muchos artistas y cantantes, y anoche por gracia de Dios y del universo también se me cumplió. Gracias Sole por tu generosidad y cariño para conmigo, y por el excelente trato que recibí durante todo el día por tu enorme equipo de laburo que me hicieron parte de una manera hermosa!".

La palabra de Soledad Pastorutti sobre su paso por la Fiesta Nacional del Pomelo

Pastorutti llevó su energía arrasadora al escenario de la mencionada fiesta formoseña y luego compartió un video del recital en sus redes sociales. "Qué hermosa noche compartimos en la Fiesta Nacional del Pomelo. Gracias Formosa... por abrirme las puertas de Laguna Blanca y regalarme tanto cariño", escribió Soledad en el pie de foto de su posteo.