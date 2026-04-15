Mollo, Gieco y Santaolalla: la artista independiente que logró reunir a próceres de la música en su nuevo disco

Barbarita Palacios lanzó un disco lleno de colaboraciones potentes. (PH @barbaritapalcios)

La cantautora argentina Barbarita Palacios se encuentra en pleno proceso de presentaciones de su tercer disco, Vivir Así; el álbum fusiona sonidos folklóricos argentinos con toques modernos, sin salirse de la esencia orgánica que caracteriza a su música. Pero además de eso, en este caso su disco es también una joya porque tiene a popes como invitados: Ricardo Mollo, León Gieco y Gustavo Santaolalla.

Este material se gestó de forma autónoma junto a sus músicos estables, Javier Casalla, Nicolás Rainone y Lucero Carabajal; y además de los invitados mencionados, también participan Barbi Recanati, Luciana Jury y Daniel Melinco.

A lo largo de sus once pistas, el disco entrelaza la herencia familiar de la cantante con relecturas de clásicos del rock nacional, incluyendo temas de Spinetta y Los Redondos. Esta búsqueda sonora se apoya también en lo visual a través de dos videos dirigidos por Luna Santaolalla: uno centrado en la narrativa del orgullo y otro que documenta el detrás de escena de la creación del material.

La carrera de Palacios, que tuvo su punto de partida en el grupo Semilla, se ha consolidado a través de los años tanto en su faceta solista como en su rol dentro de la banda de Santaolalla en tours mundiales. Tras su paso por el escenario de La Fábrica en Palermo, este nuevo trabajo reafirma su capacidad para fusionar géneros y narrar su propia historia a través de la canción.

Barbarita Palacios.

Barbarita Palacios, sobre su disco Criolla

En diálogo con El Destape Web, en 2022 la artista se refirió a su entonces reciente álbum y reveló el motivo del nombre: "Criolla porque somos criollos, es eso. Tiene que ver con esto de amigarse con esa realidad, que es tan karmática. Incluye conquistadores y conquistados, violaciones de derechos humanos, pero en definitiva eso somos y significa una mezcla de sangre y de rítmicas muy interesante también".

Al mismo tiempo, la música sostuvo: "Fue como amigarme un poco con todo eso y en ese sentido se trató de amigarme con quien soy. Yo soy criada en la ciudad y al mismo tiempo toco folklore, que siempre lo toqué con guitarra eléctrica, entonces se trata de no pelearme más con eso. Esas cuestiones me pesaban y me daban bronca por esta cuestión tan karmática, que tiene que ver con conquistadores que llegaron a sacarle lo suyo a los dueños de la tierra, a los pueblos originarios, y quedarse con todo eso. Nosotros somos la mezcla de esas dos cosas, eso es ser argentino".