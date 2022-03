Barbarita Palacios sobre su disco Criolla: "Se trató de amigarme con quien soy"

Barbarita Palacios presentará su segundo disco en Café Berlín el próximo 10 de marzo. En diálogo con El Destape Web, la artista se explayó sobre sus influencias musicales, su lucha feminista y su familia.

Barbarita Palacios presentará su segundo disco, Criolla, en Café Berlín el próximo 10 de marzo. La artista contará con invitados estelares como Nadia Larcher, Mavi Díaz, Luciana Jury y Sonia Álvarez.

Antes de iniciar una gira fuera del país, Palacios interpretará sus canciones en la sede porteña ubicada en Villa Devoto. El repertorio central del show se basará en su último lanzamiento, en el que se escuchan colaboraciones con Lula Bertoldi, Gustavo Santaolalla, Egle Martin, Fernando Ruíz Díaz, Julieta Venegas, Sonia Álvarez y más figuras de la música hispana.

- ¿Por qué "Criolla"?

Porque somos criollos, es eso. Tiene que ver con esto de amigarse con esa realidad, que es tan karmática. Incluye conquistadores y conquistados, violaciones de derechos humanos, pero en definitiva eso somos y significa una mezcla de sangre y de rítmicas muy interesante también. Fue como amigarme un poco con todo eso y en ese sentido se trató de amigarme con quien soy. Yo soy criada en la ciudad y al mismo tiempo toco folklore, que siempre lo toqué con guitarra eléctrica, entonces se trata de no pelearme más con eso.

- ¿En un momento esas fusiones que por ahí se “contradecían” a vos te hacían ruido o te pesaban?

Me pesaban y me daban bronca por esta cuestión tan karmática, que tiene que ver con conquistadores que llegaron a sacarle lo suyo a los dueños de la tierra, a los pueblos originarios, y quedarse con todo eso. Nosotros somos la mezcla de esas dos cosas, eso es ser argentino. Somos fruto de una violación, entonces siempre me generó muchas contradicciones y bronca; hoy en día me amigo con eso y reconzoco a esa mezcla de rítmicas que tenemos como algo enriquecedor para nuestra música popular.

- ¿Sentís que en la actualidad hay más apertura ante la fusión de géneros que hace un tiempo?

Me parece que hablar de géneros en esos términos ya es re vintage, como que ya fue y hay que sostener esto. Más con la globalización y el acceso a todas las músicas que tenemos hoy por hoy en internet. Más allá de la mezcla misma que tenemos, hay una mezcla de data infernal y eso hace a la riqueza de nuestra música. Categorizar por género me parece re viejo, en todo sentido, artística y humanamente. No tenemos que dejar de hablar de género obviamente, porque es una temática de la que hay que ocuparse; con respecto a lo artístico me parece que ya recontra fue.

- Sí, ya fueron las estructuras tan separadas.

Exactamente, ya re fue. Sos una artista y hacés la música que hacés.

- ¿Cómo fue el proceso creativo del disco?

Bueno, fue re groso. Llevó mucho tiempo. El disco está producido por Gustavo Santaolalla y Daniel Martín, que es un productor mendocino. Y muchas más personas, hay un montón de gente trabajando detrás de esto. Cuando trabajás con Gustavo tenés que tomarte realmente mucho tiempo para pensar el concepto del disco y trabajar en cada canción. Si bien ya hace muchos años que trabajamos juntos y eso aporta un montón, fue mucho tiempo. Hace como tres años que arrancamos con Criolla, más porque en el medio nos agarró la pandemia. En 2017 yo ya estaba re a full con esto, ya tenía hasta el nombre del disco.

- ¿La pandemia influyó en algunos conceptos abordados en el disco? ¿Te surgió alguna necesidad artística por expresarte sobre algo vivido en esa circunstancia?

Bueno, fue como una especie de timoneada y de manotazos fortuitos de ahogada. Empezamos a sacar de a canciones. Decí que nos avivamos y no sacamos el disco, porque hubiera sido re triste para mí pasar todo ese tiempo con Criolla ya arriba y sin poder hacer mucho. Entonces estuvo bueno porque empezaron a sacar de a canciones y empezamos a invitar a otros artistas. Ya había algunos invitados pero llamamos a más, empezamos a pensar la obra desde otro lugar, desde un single. Después terminó siendo el disco, obvio, pero durante el proceso de pandemia se convirtió -como dice Fernando Ruíz Díaz- en un cuadro dentro de otro, una obra dentro de otra, donde se empezó a pensar cada una de esas canciones de otra manera y cuál estaba buena para sacar en ese formato. Así surgieron les invitades: estuvo Lula Bertoldi en El Viento Que Va. Con Meme del Real de Café Tacvba fue lo mismo y ya en el disco estaban Fernando Ruíz Díaz, Julieta Venegas y Micaela Chauque.

Barbarita Palacios tendrá grandes invitados en su show de Café Berlín.

- ¿Hay algún artista que tenés en la mira con quien te gustaría colaborar?

Todes.

- Claro, sos muy fan de la música.

Sí, soy muy fan. Con muchísimos, con todes tengo ganas. Lo que sí, tiene que aparecer esa obra para que se de, esa obra tiene que pedir por ese artista. Como pasó en las colaboraciones de mi disco. Yo quiero compartir con todes pero tiene que aparecer esa canción y que poder decir es para tal persona. En ese sentido me sale la producción también, después de haber trabajado tantos años con Gustavo y de haber tenido la suerte de aprender de él.

- ¿Y cómo se dieron todas esas colaboraciones? ¿Por qué fueron escogidas?

Justamente por el tema de pensar la obra desde otro lugar, para sacarlas como singles, y con el foco en qué tenía que funcionar para que eso sucediera. Como pasó con El Viento Que Va, que dijimos “Lula estaría buenísima en esta canción”. Y por suerte todes redoblaron la apuesta, todo lo que yo esperaba fue el doble. Fue mucho mejor de lo que esperábamos. Yo venía de mi primer disco solista, Si Va, donde no tenía ningún invitado; entonces yo quería que vengan todes (risas). En ese sentido la pandemia como que colaboró.

- En cuanto al concepto del disco, tanto en cuanto a las influencias musicales como a los conceptos retratados en la lírica, ¿vos ya tenías una idea desde el principio o se fue dando?

No, yo tenía este concepto claro de que quería que se llamara Criolla y que ya no me peleaba más conmigo misma. Dejaba que fluyeron todo lo que tengo adentro. Yo además vengo de una familia de artistas, mi mamá es música y me crié en ese marco. Por supuesto que durante mucho tiempo tuve que hacer un esfuerzo enorme para diferenciarme de eso pero hoy en día ya no. Eso ya está dentro mío. Además, súper atravesada por el feminismo, se trató de aceptarme toda. Me gusta el rock, el pop, el folklore; compongo desde ahí naturalmente porque soy eso.

- A propósito de la familia de la que venís, en el disco aparece una colaboración con tu mamá, Egle Martin. ¿Cómo fue grabar con ella? ¿Ya habías grabado antes?

Sí, grabé en un disco de ella que se llama El Arte del Encuentro, un álbum de covers de bossa nova, donde había otro tipo de canciones más en formato improvisación. A los 16 años grabé en ese disco. Yo trabajé con ella desde muy chiquitita, no grabando porque ella no grabó mucho, por eso yo siempre tengo las ganas de grabar sus obras. Tiene un montón de obras que no grabó. De hecho, la canción que cantamos en mi disco, Mbae Pa Ere Cheve Nde, es de ella y la grabaron Los Huanca Hua pero ella no. Ella también fue víctima del patriarcado y siempre le pareció que sus canciones no estaban a la altura de las grandes obras. Fue alucinante poder invitarla a cantar, estoy muy contenta.

- En cuanto al peso del patriarcado y la inseguridad que ha impreso en las mujeres, ¿a vos te pasó en algún momento de tu carrera?

Sí, en todo sentido. Siempre. Me parece que desde hace muy pocos años que estamos en verdadero proceso de deconstrucción, pero hasta hace muy pocos años yo sentía que tenía que cumplir determinados mandatos con los cuales no me identificaba para nada. Ya que podemos tener obras y llegada, tenemos que empujar para que cada vez seamos más los que estemos contentos con nosotros mismos y nos importe menos lo que diga el mandato. Hay que seguir luchando por eso.

- Recién decías que sos una cantante solista pero te sentís muy acompañada. Tras haber sido parte de bandas musicales, ¿qué diferencias notás entre tener un proyecto como solista de uno en grupo?

Casi que no, no siento diferencia. Ya hace muchos años que trabajamos en este formato y todos lo hacemos para "Barbarita", incluida yo. Por supuesto que la decisión final es mía, pero estamos todos trabajando para eso y somos un equipo que piensa y siente más o menos lo mismo. Eso está re bueno. En ese sentido somos una banda, somos una tribu. Yo estoy re feliz así, no quisiera volver a tener una banda en este momento de mi vida. Tenemos un concepto claro y trabajamos en función de él.

- ¿Cómo te preparás para la presentación en Café Berlín?

Estamos a full, re copades. Estamos haciendo las versiones originales del disco también, que algunas no las hacemos en vivo porque son medio “moño” pero las estamos preparando. Y vamos a tener invitadas como Nadia Larcher, Mavi Díaz, Luciana Jury, Sonia Álvarez. Bueno, mi banda completa. Tienen que venir porque se va a re poner. Además después nos vamos de gira y nos vamos a tocar acá por un buen rato, así que es el momento.