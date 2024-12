Estatales, gremios y organizaciones sociales marchan a Plaza de Mayo contra Milei

Entre insultos, Milei cerró puertas: "Si no pensábamos negociar antes, ahora menos"

El presidente Javier Milei atacó nuevamente a los periodistas, que no dejó entrar al evento, y apuntó contra "el centrismo bien pensante" de la política. "Van a llorar y a decir que soy totalitario, ya no me importa", confesó en la CPAC.