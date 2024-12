Entre insultos, Milei cerró puertas: "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados acompañan, menos" El presidente Javier Milei atacó nuevamente a los periodistas, que no dejó entrar al evento, y apuntó contra "el centrismo bien pensante" de la política. "Van a llorar y a decir que soy totalitario, ya no me importa", confesó en la CPAC.

04 de diciembre, 2024 | 20.28 El presidente Javier Milei dijo presente en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que él mismo definió como una "Internacional derechista", y pronunció más de una amenaza para el arco político que está "del lado del mal": el supuesto "centrismo bien pensante". A ellos les dijo que está vedado cualquier tipo de diálogo y de consenso con él: "Si no pensábamos negociar antes; ahora que los resultados acompañan, menos". MÁS INFO Casa Rosada Milei se despega de Kueider pero lo complica su estrecha relación con el senador Por Jonathan Heguier El mandatario dedicó buena parte de su discurso también a insultar a los periodistas y los supuestamente "micrófonos ensobrados", como él define a cualquier profesional que no se empeñe en defender sus medidas. A ellos los acusó de "operar a favor de un interés siniestro". Él mismo reconoció que tenía actitudes autoritarias. En la previa del discurso, se conoció que muchos periodistas quedaron censurados del evento que se realizó esta tarde en el Hotel Hilton de Buenos Aires sin ninguna explicación. "Van a llorar y a decir que soy totalitario, ya no me importa", confesó tras los ataques. Y hasta bromeó con una canción: "que llore, que llore, esa malvada". Tras su show, Milei dejó bien en claro que "no hay lugar a quienes reclaman consenso". "Parece que fueron muy opositores al kirchnerismo pero perdieron siempre. Nosotros tenemos resultados. ¿No les gustan las formas?", los desafío, en medio de la negociación a cielo abierto con el macrismo desde el comienzo de la gestión y de las disputas por los votos en el Congreso para aprobar sus medidad más controversiales. En este punto, aseguró: "Amparados en la supuesta moderación, han bloqueado muchas de nuestras reformas junto al kirchnerismo. Más allá de cuestiones estéticas, se manifiesta como lo que es: funcional a la izquierda criminal". El mandatario aseguró entre risas que lo tienen "podrido": "Son los obsesionados con las formas y la tolerancia porque levantar la voz es para ellos peor que la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales", aseguró al hablar, de nuevo, solamente del derecho a la "libertad". "A un enemigo bien organizado, la unica forma de combatirlo es desde la derecha. Todos los tibios que quieren ir por el medio lo unico que hacen es darle terreno a la izquierda", remarcó y sumó, en tono más beligerante: "Si le van con las buenas formitas los van a pasar por arriba y no nos vamos a dejar pasar por arriba. Hay que subir la apuesta". Milei sostuvo también esta noche que en La Libertad Avanza les "importa un rábano la opinión de los políticos sobre todos los temas". Al disertar en la CPAC, el mandatario afirmó además que "nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto". Pese a señalar que a diario la gestión ofrece "un montón de dificultades y adversidades", Milei apuntó que "lo que marca siempre el norte es nuestra visión y eso es lo que tenemos que alimentar" porque es lo que "nos va a hacer resilientes, nos va a permitir enfrentar a los zurdos y ganarle en todos los terrenos y terminar de una vez por todas con la basura del socialismo". Luego de afirmar que está supuestamente haciendo "el mejor gobierno de la historia" a pocos días de cumplirse el primer año de gestión, el Presidente apuntó que sus fórmulas para consolidar el poder "son un poco diferentes" a las que implementan los políticos profesionales, y que son "producto de la intuición y el aprendizaje". También apuntó contra los que "daban por hecho" que su gobierno "iba a fracasar en lo político" pero destacó que, sin embargo, "algo de lo que hizo" en su primer año de gobierno "funciona". "Los comedores de pochoclos deben estar bien gordos porque no les hemos dado el gusto", sostuvo Milei, en referencia a los sectores del peronismo que advertían que la administración libertaria no iba a poder sostener su mandato. Asimismo, Milei volvió a respaldar la frase que pronunció el referente libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini durante un acto de Las Fuerzas del Cielo, donde el influencer afirmó que dicho espacio político es "el brazo armado" de LLA. "Miren la miserabilidad de los medios que agarraron la frase, la cortaron, quitaron lo último, que era la referencia explícita al celular, y empezaron a hablar del brazo armado y nos compararon con los hijos de puta que durante fines de los ‘60 e inicios de los ‘70 mataban gente", explicó el Presidente, quien tildó los medios de comunicación de "mentirosos" y "rastreros". El discurso del mandatario llegó pasadas las 19 al cerrar la conferencia ultraconservadora, cuya apertura estuvo a cargo del académico Sean Matt y la especialista en comunicación Mercedes Schlapp. A lo largo de la jornada se ofrecieron distintos paneles temáticos que incluyeron la participación de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Caputo (Economía), además del diputado bonaerense Agustín Romo. También se desarrolló una mesa de periodistas en la que tomaron la palabra Jonatan Viale, Javier Negre, Antonio Laje y Mariano Pérez, con la moderación del vocero presidencial, Manuel Adorni. Mientras que Parisini también fue orador en la cumbre. Entre las personalidades destacadas que asistieron figuran Ben Shapiro, integrante del equipo de Trump; Lara Trump, quien es referente del Partido Republicano y nuera del republicano; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado por San Pablo Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, entre otros.

