Luego del resultado de la elección porteña, y su impacto en el duelo del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, la Cámara de Diputados afrontará una semana en la que la oposición buscará llevar al recinto la definición de la presidencia de la comisión investigadora del escándalo cripto de Javier Milei y proyectos de mejoras para jubilados. Los representantes del Presidente en la Cámara baja buscarán contrarrestar este embate y buscan abortar una jugada para reactivar la discusión por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Qué pasará con la comisión investigadora del escándalo cripto

El lunes habrá una reunión para motorizar un pedido de sesión para el miercoles que incluya los proyectos previsionales y la definición por la comisión $Libra. Esta última no pudo elegir sus autoridades, ya que la votación se encaminaba a un empate entre el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, y la diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva.

En los votos que cosechaba Selva se pueden encontrar a los bloques que motorizan la posible sesión: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica (CC), Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Los votos de Bornoroni incluían a LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Liga Federal ELI.

La oposición advierte que el oficialismo y sus aliados, principalmente del sector del PRO que comanda la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, podrían exigir dos tercios para definir la presidencia, argumentando que el Cuerpo tendría que ponerse en comisión. El contraargumento es que se está dando una solución política a algo que no se pudo zanjar en el grupo de trabajo que tiene que investigar la estafa promovida por el Presidente.

Los grises ante esta situación se deben a que no hay antecedente de que la presidencia de una comisión se haya definido en el recinto por falta de acuerdo. La posibilidad de que se impulse un presidente "de centro" para la investigadora de $Libra todavía no fue descartada del todo. Hay versiones que señalan a Oscar Agost Carreño como potencial nombre, aunque otros le dan más chances a Maximiliano Ferraro.

La oposición dura está molesta con el oficialismo. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había prometido la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, quienes no se presentaron a la interpelación que el Cuerpo hizo por el escándalo cripto. Los funcionarios no iban a asistir y los bloques del arco opositor no tenían seguro el quórum. El riojano remató la faena puntualizando que era necesario un pedido formal de sesión para esto.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados

Proyectos previsionales y duelo LLA-PRO

Respecto a los proyectos previsionales, estos van por dos andariveles: la moratoria previsional y un bono e incremento de haberes para adultos mayores. Hay varios dictamenes y diferencias entre los bloques. El peronismo obtuvo la mayor cantidad de firmas para los dos expedientes.

Unión por la Patria propone una bonificación de 115 mil pesos, mientras que Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la CC impulsaron un bono de 70 a 100 mil pesos. A excepción de los "lilitos", todos estos bloques coinciden en otorgar un 7,2% de aumento a las jubilaciones.

De todos modos, distintos sectores de la oposición dura sostienen que se puede llegar a un entendimiento para unificar posturas. "Se puede sacar con más de dos tercios y sería difícil de vetar", se entusiasmaron, quizás recordando que Milei vetó un aumento jubilatorio y al presupuesto universitario el año pasado, logrando reunir un tercio entre LLA, sus satélites y aliados.

El plenario de comisiones Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda del martes, en el que se trataron los proyectos previsionales que están prestos a entrar al recinto, se explicitó un virtual quiebre del bloque del PRO. Una fracción, con mayoría de diputados bullrichistas, acompañó los dictámenes del oficialismo, mientras que el que se encuadra en el macrismo de Mauricio Macri presentó sus propios expedientes sobre bonificación y moratoria.

La incertidumbre en la bancada amarilla radica en si el partido amarillo revalida laureles en su kilómetro cero y supera a LLA, que vió en la elección a legisladores porteños la posibildad de disputarle una PASO a cielo abierto para imponer condiciones en la conducción del cuadrante derecho del espectro político. "Rogamos que una derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires detone el bloque para tener más chances en ambos temas de la sesión", comentaron voces que forman parte de alguna de las bancadas de la oposición dura.

Qué pasa con la AGN

Fuentes parlamentarias no ven en el oficialismo voluntad de abrir el recinto para sesionar. Hay quienes dicen que en LLA molestó una jugada de la oposición respecto a las designaciones de los representantes de Diputados en la AGN. El órgano de control externo del Gobierno nacional opera con un solo miembro, el peronista Juan Manuel Olmos, que llegó en 2023, apenas electo Milei. En 2024 se vencieron los mandatos de los tres representantes de la Cámara baja y, este año, los del Senado.

La estrategia consiste en un entendimiento entre Unión por la Patria y Encuentro Federal para que el peronismo impulse a Juan Forlón y que el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto promueva a Emilio Monzó. El primero de los mencionados ya ocupó un asiento en la AGN, así como también en el Banco Nación y se lo considera como el candidato del kirchnerismo para el organismo.

La bronca oficialista, señalan voces parlamentarias, radica en que para el oficialismo "le tiran el quilombo a los diáloguistas de elegir entre (Santiago) Viola, (Jorge) Triaca, y (Mario) Negri". El primero, apoderado de la lista de la alianza gobernante en las elecciones 2023, es el candidato de LLA.

Emilio Monzó, diputado de Encuentro Federal

Triaca, ex ministro de trabajo de Mauricio Macri, está respaldado por el PRO. La candidatura de Negri, ex jefe del bloque de la UCR, cayó en desgracia, producto de que la bancada que preside Rodrigo De Loredo se partió en cuatro pedazos desde el 2023 hasta acá.

Hay quienes ven al diputado de Encuentro Federal haciendo su propia cosecha de votos y siendo el que convenció al bloque del peronismo en ir por dos asientos para la AGN. "Lo que cambió es que (Sergio) Massa lo bajó a (Guillermo) Michel y ahora banca a Monzó", dijo otra fuente parlamentaria que conjeturó un supuesto "pacto" tripartito. El ex titular de la Aduana era el candidato que impulsaba el líder del Frente Renovador.

Ante la consulta sobre si el ex titular de la Cámara baja durante la presidencia de Macri aspira a ir por un puesto en el organismo de control externo del Gobierno, fuentes del entorno de Monzó reconocieron a El Destape la intención de "incluir el tema de la AGN en el pedido de sesión que se hará el lunes" y que en la potencial sesión del miercoles "se vote un auditor por el Partido Justicialista (Forlón), un por el centro republicano (Monzó) y que quede un lugar en reserva para el oficialismo". Varias fuentes señalan que la intención del oficialismo es que los representantes de Diputados en la AGN se definan después del recambio legislativo de diciembre.