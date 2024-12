El Gobierno convocó a extraordinarias con reforma política y sin el presupuesto

Luego de una sesión tensa donde resultó reelecto Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y del escándalo en el Senado por la detención en Paraguay del entrerriano Edgardo Kueider, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias con un temario corto en el que no tuvo en cuenta los pedidos de la oposición: no están ni el Presupuesto 2025, ni la meneada ley de Ficha Limpia. En cambio, estarán la reforma electoral -que tiene como punto principal la eliminación de las PASO-, la reforma política, el juicio en ausencia y la habilitación para los viajes del Presidente. Además, se agregaron dos temas en virtud de sucesos de los últimos días: la ley antimafia y la reforma de los fueros de la política. Los legisladores, a los que les cuesta mucho sesionar, tendrán a partir de este jueves 5 hasta el viernes 27 de diciembre para ponerse de acuerdo.

Fue en el cierre de una jornada que tuvo al Congreso como protagonista. La sesión preparatoria, a un año del inicio del gobierno de Javier Milei, podría decirse que volvió la situación política a fojas cero: Unión por la Patria y el FIT quedaron posicionados, en soledad, en el rol de una oposición real y se abstuvieron en la votación a Menem. Tuvieron duras críticas al rol del presidente de la Cámara baja ante un Ejecutivo que estila insultar a senadores y diputados y gusta de pasar por arriba las facultades del Congreso. "Conformaron las comisiones quitándole lugares a nuestro bloque", se quejó el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, que también destacó el "desprecio" de la Casa Rosada hacia las provincias.

Una vez más, aunque ya tenían bastante claro que no accederían a sus reclamos, la oposición dialoguista accedió a los pedidos del Ejecutivo. El radical Rodrigo de Loredo volvió a dar la nota con elogios al trabajo de Menem y su "voluntad constructiva". Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, concedió que al riojano "le tocó un año muy difícil". Miguel Angel Pichetto criticó el funcionamiento de la Cámara pero lo votó igual. Para la opo amiga siempre hay un buen motivo para acompañar al oficialismo.

Sin embargo, los continuos gestos de buena voluntad de los dialoguistas no consiguieron ablandar al Presidente que siguió con su idea de enviar una listado de temas a extraordinarias en los que no contemplara los pedidos que le habían hecho llegar. Por ejemplo, con el comunicado de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, que reclamaban un presupuesto que atendiera algunas de sus demandas que, aseguraron, significaba un costo de apenas el 0,3% del PBI. No hubo caso y sucederá que, por primera vez en la historia, Milei gobernará con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo. Con las partidas totalmente desactualizadas, tendrá las manos libres para mover partidas y, prometió, beneficiar a los amigos y discriminar a los enemigos.