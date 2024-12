Chicho Serna cruzó a Cristian Medina en Boca: "El que se enoja pierde"

Chicho Serna cruzó a Medina en Boca: "El que se enoja pierde"

Mauricio "Chicho" Serna rompió el silencio y lanzó un fuerte comentario sobre la situación de Cristian Medina en Boca Juniors. El integrante del Consejo de Fútbol de la institución analizó lo sucedido con el volante surgido de las inferiores que sigue en conflicto con la dirigencia, luego de que no se concretara su venta a Fenerbahce de Turquía tal como quiere. El exjugador no perdonó al mediocampista en una charla con El Canal de Boca, en la que no se guardó nada.

La forma de manejarse por parte del joven de 22 años fue lo que más molestó a la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme y el "Chicho" hizo referencia a esta cuestión. Para colmo, tampoco se disculpó con los directivos y esto influyó en el enojo colectivo contra él. Mientras tanto, el nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, no suma minutos de la mano de Fernando Gago a pesar de que continúa en el plantel profesional.

"Llegó la oferta, se respondió 3 o 4 veces, pero al jugador lo pagaban en 3 años. Estaba el día en el que Cristian nos manifestó que si no respondíamos un mail no jugaba más. Le dije 'tranquilo que el que se enoja pierde' y que el libro de pases estaba cerrado", aseguró Serna sobre la situación del mediocampista y reveló lo que sucedió en los días en los que Boca estuvo cerca de concretar la venta. A su vez, aseguró: "Después se lo dijo al entrenador, que tiene personalidad y fue contundente: 'si no estás para jugar una final, conmigo no jugás más'".

Por otro lado, el campeón de todo con el "Xeneize" se quejó de la actitud de Medina para con la dirigencia. "Pensé que iba a pedir disculpas, incluso a los hinchas, pero no lo hizo. Tiene contrato por tres años más... Estoy convencido de que por las malas nunca se saca nada bueno". El último partido que disputó el volante fue el pasado 19 de octubre ante Tigre por la Liga Profesional en la derrota por 3 a 0, con 90 minutos en la cancha. Cuatro días más tarde formó parte de los convocados para los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata, pero no ingresó y nunca más volvió a la nómina del DT.

Cristian Medina, apuntado por el "Chicho" Mauricio Serna en Boca Juniors

Los números de Medina en Boca

Partidos jugados : 160.

: 160. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Copa de la Liga 2020 y 2022; Copa Argentina 2021; Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Es amigo de Riquelme, fue su compañero en Boca y "se muere" por volver como refuerzo

El protagonista es nada menos que Luciano Acosta, el enganche o extremo de 30 años que surgió en las divisiones inferiores de la institución de La Ribera y debutó allí en la Primera con apenas 19 años en febrero del 2014. Sin embargo, no pudo tener demasiada continuidad y se marchó rápidamente en el 2015. Más tarde pasó por Estudiantes de La Plata, DC. United de Estados Unidos, Atlas de México y permanece en FC. Cincinnati desde el 2021.

Durante el partido en el equipo dirigido por Fernando Gago derrotó por 1-0 a Gimnasia de La Plata en La Bombonera con el gol de Milton Giménez, "Lucho" publicó historias de su hijo en el ingreso al estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires. Y muchos lo entendieron como un "guiño" a la dfirectiva para concretar su deseo de retornar a la institución que lo vio nacer.