Mercedes Sosa deslumbra en un chamamé junto a Ariel Ramírez: una versión que recién llega a Spotify

Ariel Ramírez y Mercedes Sosa grabaron una versión distinta de un famoso chamamé. (PH @fundacionmercedessosa)

Los fanáticos del folklore se encontraron con una sorpresa histórica en Spotify tras el estreno de una colaboración inédita entre Mercedes Sosa y el maestro Ariel Ramírez. Se trata de una versión de De Caá Catí -también conocida popularmente como Viejo Caá Catí-, un chamamé clásico que fue lanzado como sencillo independiente en la plataforma.

Esta pieza permite reencontrarse con la voz eterna de "La Negra" en una faceta profundamente litoraleña, rescatando una grabación que permanecía como un tesoro pendiente para el mundo digital. Aunque una versión de esta canción ya formaba parte del catálogo de la artista en su emblemático disco Serenata para la tierra de uno (1979), esta nueva entrega junto al pianista santafesino ofrece una perspectiva sonora completamente diferente.

La grabación anterior contaba con otros matices instrumentales, mientras que el encuentro con Ariel Ramírez se destaca por una ejecución despojada que prioriza la esencia del género. El diálogo entre el piano y la voz se vuelve el eje central de la obra y logra una comunión única entre las dos leyendas de la música argentina.

El resultado final es una interpretación mucho más simple e íntima, que invita a una escucha atenta. Al centrarse en la calidez de la ejecución de Ramírez y la potencia interpretativa de Sosa, el sencillo logra capturar la nostalgia y el paisaje correntino que evoca la letra de este chamamé. Este lanzamiento no solo enriquece el archivo disponible en servicios de streaming, sino que reafirma la vigencia de estos artistas: su legado aún encuentra nuevas formas de emocionar a las audiencias contemporáneas.

Ariel Ramírez y Mercedes Sosa. (PH @fundacionmercedessosa)

El folklore latinoamericano, de luto

El género tropical en Ecuador atraviesa un periodo de duelo ante la partida de Gustavo Velásquez, voz fundamental de la música bailable en la región. El artista, oriundo de Quito, falleció el 6 de abril de 2026 a la edad de 71 años. El anuncio fue realizado por sus allegados a través de un comunicado formal en sus canales oficiales, confirmando la pérdida de un referente ineludible de la escena popular.

Durante su extenso recorrido profesional, Velásquez se consolidó como una figura determinante en la evolución de la cumbia y los ritmos festivos. Su legado está intrínsecamente ligado a instituciones musicales de gran prestigio, destacándose su labor en la emblemática orquesta Don Medardo y sus Players. Asimismo, su proyección trascendió fronteras al integrar agrupaciones de renombre continental como Los Hispanos y la Billo's Caracas Boys, donde imprimió su estilo y calidad interpretativa.