Afrika Bambaataa falleció a los 68 años.

El mundo de la música internacional, especialmente el ambiente urbano, vive un momento de luto por la partida de un emblema del hip-hop a los 68 años. Se trata de Afrika Bambaataa, figura central que moldeó los cimientos del género y cuya carrera se vio marcada por el contraste entre su vanguardia musical y graves acusaciones en su vida personal.

La noticia fue confirmada por su abogado a la agencia Associated Press, informando que la causa del deceso fue un cáncer de próstata. "Hoy recordamos el fallecimiento de Afrika Bambaataa, uno de los arquitectos fundamentales de la cultura hip hop", escribieron en un comunicado de la Hip Hop Alliance, una organización que Afrika fundó junto a Chuck D, KRS-One y otros.

"Ayudó a forjar la identidad inicial del hip hop como un movimiento global basado en la paz, la unidad, el amor y la diversión. Su visión transformó el Bronx en la cuna de una cultura que ahora llega a todos los rincones del mundo. Al mismo tiempo, reconocemos que su legado es complejo y ha sido objeto de profundas conversaciones dentro de nuestra comunidad", continúa el anuncio.

Su partida cierra un capítulo complejo en la historia de la cultura urbana, donde su rol como visionario convivió con denuncias generalizadas de abuso sexual infantil que empañaron su imagen en los últimos años. Con su muerte, queda un legado dual: el de un arquitecto sonoro que cambió la música para siempre y el de una figura cuya conducta personal dejó una sombra profunda sobre su historia.

Afrika Bambaataa.

El hit que lo cambió todo

El impacto de Bambaataa en la industria musical tiene su punto de inflexión en 1982 con el lanzamiento de Planet Rock, el influyente sencillo grabado junto a Soulsonic Force. Bajo la producción de Arthur Baker, esta pieza no solo obtuvo la certificación de disco de oro, sino que revolucionó el panorama sonoro al fusionar la energía del rap con la electrónica alemana de Kraftwerk.

Aquella combinación audaz catapultó al artista a la escena global y estableció las bases del electro-rap y el dance-pop que dominarían gran parte de la década de los ochenta. Ese sonido futurista dejó una huella indeleble en múltiples generaciones de músicos.

Desde figuras contemporáneas como Missy Elliott hasta grupos como City Girls, la influencia de sus ritmos electrónicos ha sido una referencia constante en la producción de hits urbanos. Además de las citas directas en versos de innumerables raperos, su legado inspiró homenajes explícitos en la música electrónica, como es el caso de The Chemical Brothers con su tema It Began in Afrika, reafirmando su peso en la evolución de las pistas de baile.