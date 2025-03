Impacto en el tango por la “esposa secreta” de Carlos Gardel que nadie conoce

Carlos Gardel con la actriz Rosita Moreno en una de sus famosas películas.

A lo largo de su corta vida, el mítico cantor Carlos Gardel logró tener miles de fanáticas que lo adoraban, pero entre todas ellas se destaca Estrellita del Regil, una admiradora que pudo actuar en sus películas y llegar a ser algo más especial. La joven artista, cuando el Morocho del Abasto falleció en Medellín, reveló ante el mundo que estaban casados por civil en secreto y que lo esperaba al regreso de su trágica gira para subir al altar de la Iglesia para confirmarle el matrimonio al mundo entero.

Todo empezó cuando Carlos Gardel y Alfredo Le Pera estaban buscando artistas que hablaran español para las producciones de las películas que rodaban en Nueva York. Allí se presentó para audicionar Estrellita y fue contratada. “A pesar de que figuré como una de tantas, Carlos me distinguió de inmediato y me persuadió de que debía, tener mucha fe en el futuro”, contaría la joven años más tarde sobre el rodaje del famoso film Tango Bar.

En el corto tiempo que trabajaron juntos se despertó en ella un profundo amor por el Zorzal Criollo. En una escena que graba con la muchacha, el personaje que interpreta Gardel, Ricardo Fuentes, viaja en un barco que se dirige desde Buenos Aires a España. Luego, interpreta “Lejana tierra mía” y pronuncia su nombre: “Dime, Estrellita mía, si no son vanas mis esperanzas…”.

Sin que nadie se percatara, ella estaba ubicada en el plano cerca del cantor, se emociona profundamente y no puede contener las lágrimas. De inmediato se ordena cortar el rodaje y la escena tuvo que repetirse varias veces, para despertar el enojo del director John Reinhardt, quien le aclaró que el celuloide para filmar costaba muy caro. Finalmente, según repasa el historiador Walter Santoro, la actriz se recompuso de esa emoción y pudieron cerrar la toma definitiva.

El matrimonio secreto de Carlos Gardel con una admiradora

Ese mismo año, días después del accidente aéreo donde perdió la vida Carlos Gardel, Estrellita, de tan solo 20 años de edad tomo una drástica decisión. Se registró en el Middletowne Hotel, la última residencia del cantor en Nueva York, se encerró en su habitación e ingirió un frasco con cápsulas de extracto de yodo para intentar quitarse la vida. Sin embargo, no pudo lograr su cometido.

La madre de Estrellita la estaba buscando y llegó hasta el hotel, donde la encontró desvanecida en la cama de la habitación del Zorzal Criollo. En la cartera le hallaron una nota referida a la muerte de Gardel que decía: “Ahora que no te veré más, vengo al último lugar donde te vi vivo”. Fue trasladada a un hospital cercano, donde le salvaron la vida mediante un lavaje de estómago.

Tras su recuperación, la actriz declaró: “¡Carlos Gardel era tan generoso, tan bueno! No se imagina usted cómo me daba alientos y me contagiaba con su optimismo de hombre triunfador…”. En otra oportunidad, años más tarde, Estrellita contó que se había casado con el Morocho del Abasto en secreto y por civil. También aseguró que él iba a revelar el vínculo cuando volviera de la gira y lo harían público casándose en la iglesia de Saint Patrick, Manhattan.

En otra oportunidad, Estrellita aseguró en un reportaje: “Era mi esposo, siempre estaba conmigo, me adoraba y éramos felices, cuando salíamos a cenar lo que más le gustaba eran los espaguetis acompañados con vino tinto”. “Y cuando le preguntaban su nombre siempre decía ‘Me llamo Estrellita del Regil Gardel’”, aseguraba la fan que llegó a actuar con el tanguero más popular de la historia.