Impacto en el tango por lo que vivió Carlos Gardel en Nueva York: "No entiendo"

Carlos Gardel con los músicos Alberto Castellanos y Horacio Pettorossi en Nueva York.

El histórico cantor Carlos Gardel vivió los últimos años de su vida en la cúspide de fama internacional, su talento para el tango lo catapultó a Europa y la gran actuación que tuvo en las películas filmadas en París lo trasladaron a un destino inesperado: Nueva York. En su nuevo destino, el Zorzal Criollo debió enfrentar el desafío más importante de su carrera profesional: convertirse en empresario de la industria cinematográfica. Además, se enfrentó al inglés a pesar su pasión de cantar en “criollo”.

Lo primero que hizo Carlos Gardel en Estados Unidos fue conquistar al público con su voz llena de tango y lo logró apenas debutó en la cadena radial NBC. El éxito fue rotundo y sus actuaciones fueron un auténtico suceso. Allí se le abrieron las puertas, de par en par, para ingresar a la pantalla grande de Nueva York. Y tras la experiencia obtenida en Francia, el Morocho del Abasto creó su propia productora para tener el control total sobre las futuras producciones.

Hugo Mariani fue quien le había sugerido a Gardel un viaje a la ciudad estadounidense y el grupo de empresarios que financió sus películas en Joinville, Francia, había considerado la posibilidad para las próximas películas del artista popular. Al comienzo, esas conversaciones no se concretaron y fueron vagos planes para un futuro cercano, con visos de posibilidad bastante indefinidos, como bien repasa el titular de la Fundación Internacional Carlos Gardel, Walter Santoro.

Recién en los últimos días del año 1933, el Zorzal Criollo llegaba a Nueva York, donde lo esperaban el mencionado Mariani con el músico argentino Terig Tucci, quien había sido designado por NBC, para realizar los arreglos en la orquesta que acompañaría a Gardel. Desde ese momento, junto al guitarrista Horacio Castellanos y el pianista Alberto Petorossi, se dirigieron al hotel en que la cadena había ubicado a Gardel en el "The Waldorf Astoria". Aunque días más tarde, por los altos costos, se mudaron al Hotel Ansonia.

Furor en Nueva York por Carlos Gardel cantando en inglés

Gardel tuvo que responder a su fama aceptando invitaciones protocolares, como por ejemplo, el Cuerpo Consular Argentino en ese país lo agasajó en el Ritz Carlton. Pero esa noche se fue a dormir temprano porque a la mañana siguiente debía finalizar los ensayos para unas audiciones que incluían algo nuevo para él, con el acompañamiento de una orquesta de 19 músicos.

Finalmente, a las 22.30 del 31 de diciembre, Gardel debutó para la NBC. Según recuerda Santoro, por estas presentaciones, el Morocho del Abasto cobró 315 dólares semanales, en mano, lo que era todo un logro porque nunca antes le habían pagado tanto a un artista extranjero. Cabe mencionar que tuvo que acceder a las exigencias de los directivos de la empresa y al pedido de la audiencia: cantó algunos tangos por fonética en inglés, a pesar de que se había negado al principio.

Carlos Gardel en Nueva York jugando con la nieve junto con Tito Lusiardo y Alfredo Le Pera.

"Cómo voy a cantar -explicaba Gardel- palabras que no entiendo, frases que no siento. Hay algo en mí que vibra al sonido de palabras que me son familiares, que están hondamente arraigadas en lo más íntimo de mi ser; palabras que aprendí en mi niñez, que tienen el significado de cosas muy nuestras, imposible de transmutar. Mi idioma, señores, es el español... o mejor aún, el porteño. La pregunta "¿Me quieres?" no contiene para mí la emoción que se vuelca en la misma pregunta porteña "¿Me querés?" El pronombre "vos", en lugar de "tú"; el verbo "vení", en lugar de "ven"... son arcaísmos de vieja afirmación, que nos vienen de nuestro tronco ancestral. ¡Qué pena, amigos, que no pueda satisfacer vuestros deseos! Yo sé cantar solamente en criollo!", son las palabras que pronunció el artista.

Hugo Mariani, publicó notas para el diario Clarín en 1949 y relató los pormenores de las andanzas y actuaciones de "El Mago" en la gran ciudad de los rascacielos. En una de ellas repasó cuando se dispuso a cantar "Dónde estás corazón" en inglés. “Carlitos estaba un poco nervioso a la hora de comenzar. Temía olvidarse la letra. Pero guiado por la escritura que yo había sobrepuesto en mi partitura, mirándola de reojo mientras cantaba, fue siguiéndola con acierto y resultó un éxito”, reveló el músico. “Al terminar, Carlitos guiñando un ojo en su gesto tan característico, me preguntó: ‘¿Qué tal me porté?’”, contaba Mariani.

Carlos Gardel y el cine: de cantor a empresario

Mientras seguía con los programas radiales de la NBC, las negociaciones de Gardel con la Paramount Americana progresaban. Gardel se convenció de trasladarse a Nueva York y seguir filmando para el mismo sello distribuidor, aunque tuvo una propuesta de la Fox, que le ofreció 15.000 dólares por la realización de dos películas. Rechazó esta oferta y pidió 50.000 dólares más el 5% de regalías.

En una carta a su representante Armando Defino, el cantor comentó: "Ya sabés, yo comprendo que para rebajar hay tiempo, pero no hay derecho que se lleven todo, ya vendrán por mi carnicería a buscar carne pa"l gato". Finalmente, logró un provechoso contrato con la Paramount y crearía "Exito Productions", su propia productora, para lograr el financiamiento y el control de las producciones. Desde allí, tendría el control sobre las historias y sobre lo que deseaba proyectar de su figura.

Entre mayo y julio de 1934 se filmaron en Long Island, distrito neoyorkino, "Cuesta abajo" y "El Tango en Broadway", las dos primeras películas, dando comienzo a la última gran hazaña cinematográfica de Carlos Gardel en Estados Unidos.