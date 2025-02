Asombro en el tango por una frase de Gardel sobre su última película: “Matado”

Carlos Gardel grabó su film “El día que me quieras” y falleció antes de su estreno en los cines.

El 9 de febrero de 1935, hace 90 años, el famoso cantor Carlos Gardel terminaba de filmar la película “El día que me quieras”, la tercera producción que realizó en Nueva York para la compañía Paramount. Acompañado por Rosita Moreno y Tito Lusiardo, el Zorzal Criollo realizó un papel de corte dramático para demostrar su capacidad de actor, pero un comentario sobre ese film que hizo en las cartas a su madre asombró a todo el tango.

Carlos Gardel sumó para este film las canciones “El día que me quieras”, “Sus ojos se cerraron”, quizás la más dramática interpretación de su carrera cinematográfica, y casi al final de la cinta, apoyado en la baranda del barco y con el mar de fondo, se escucha el tango “Volver”, que también se sumó a los clásicos del género. Cabe recordar que Alfredo Le Pera fue coautor de los populares grandes éxitos.

En tanto, Walter Santoro, titular de la Fundación Internacional Carlos Gardel, difundió fragmentos de la correspondencia personal del Morocho del Abasto y los testigos que vivieron la producción de la película junto a él. Un dato curioso es que Astor Piazzolla, con tan solo 13 años, realizó un pequeño papel en la grabación, cuando se lo ve fugazmente en una escena como canillita.

Por otra parte, ni bien se terminó esta producción, Carlos Gardel, Alfredo Le Pera y el colaborador musical Terig Tucci comenzaron rápidamente a ultimar los detalles para “Tango Bar”, la siguiente película que estaba a los pocos días de comenzarse a rodar. Si bien se completó ese proceso, el popular cantor no vio su estreno y falleció antes en el trágico accidente de Medellín.

La frase de Carlos Gardel sobre su película "El día que me quieras"

En una carta dirigida a su madre, Bertha Gardes, el tanguero escribió: “En esta película la gente llorará, es muy sentimental y yo estoy hecho un gran actor dramático. Cuando vayamos a Buenos Aires la verás y va a ser el éxito más grande que he tenido. Hoy te mando dos fotos chiquitas para que te des cuenta como estoy de pinta con el frac, estoy hecho un galán bárbaro...”.

Por su parte, los críticos de la época coincidieron en que fue la mejor producción de su carrera cinematográfica, algo que Gardel creía también y así lo afirmaba en una carta: “Ya he terminado la primera película de las dos que debo de hacer. Estoy muy contento del resultado de ella, y según dice la gente, estoy muy bien, yo creo lo mismo pues cada vez trabajo con más seguridad y me encuentro mejor de la voz”. "Sigo creyendo que es mi mejor trabajo cinematográfico y que hemos matado el punto con las canciones”, agregó en otro escrito.

Y en una de sus últimas cartas a Bertha, su madre, le decía: “Espero que siempre me escribas contándome todas tus cositas, que siempre las leo con todo cariño, acordándome de mi viejita que tan lejos está ahora, pero que pronto estará muy cerca, y algún día no muy lejano, para no separarnos más, y pensar solamente en nuestros buenos ‘piacheres’ en compañía de buenos amigos, como dos viajeros que llegan al puerto de destino, después de haber batallado por la vida. ¡Qué le vamos a hacer! ¡¡¡Si hubiéramos heredado!!! Entonces tal vez no te querría tanto, ni pensaría tanto en trabajar para nuestra tranquilidad”.

“El día que me quieras” se estrenó en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires el 16 de julio de 1935, apenas unos días después del accidente de Medellín. Como sucedía con las películas de Gardel en todos los cines del mundo en donde se proyectaba, el público, extasiado ante las interpretaciones del Zorzal, exigía ruidosamente que se repitieran las escenas cantadas.