Sorpresa en el tango por un sueño de la Fundación Internacional Carlos Gardel

La Fundación Internacional Carlos Gardel fue creada en 2019 y su presidente es Walter Santoro.

La Fundación Internacional Carlos Gardel fue creada en 2019 y su presidente es Walter Santoro, quien resguarda el patrimonio que dejó el mítico cantor luego de que las herederas le legaran el trabajo. Sin embargo, este organismo también acumula más de 42.000 objetos de la historia del tango y 5.000 de ellos pertenecen al "Morocho del Abasto". “Esto me llevó a convertirme en el coleccionista más grande. Todo esto lo compré para donarlo en la creación de un futuro Museo del Tango”, reveló.

“Tanto Argentina como Uruguay están en deuda con su gente con respecto a la creación del Museo Nacional del Tango, y recuperar y resguardar todo este patrimonio”, planteó Santoro, al detallar la colección que resguarda y remarcó: “En poco tiempo más vamos a tener que hacer arqueología del tango porque se va a perder, ya se está perdiendo, los grandes de la historia están desapareciendo, se están muriendo, y no estamos dejando testimonios de ellos”.

Sobre el origen de la fundación, Santoro explicó: “A partir del 2018 empecé a trabajar en la recuperación del mausoleo, que estaba abandonado. Busqué a los herederos de Carlos Gardel, que eran dos señoras grandes, que ya me conocían de alguna manera por las cosas culturales que había generado, como donaciones de monumentos y actividades que había hecho en la ciudad de Buenos Aires”

“Ellas vieron la pasión que yo puse en este trabajo, me comentaban que estaban muy preocupadas por lo que sucediera con lo de Gardel, porque a sus hijos no les interesaba, estaban viviendo en el exterior, y me plantearon si yo quería hacer algo. De esta forma me transfirieron todos los derechos de Carlos Gardel con el compromiso de que yo dejara algo armado para el futuro. Fue así que se creó la Fundación”, repasó en una entrevista para el medio uruguayo La Mañana.

El proyecto de la Fundación Internacional Carlos Gardel

“Tenemos que trabajar mucho más en esto, armar algo binacional sería muy importante para la región. Nosotros estamos ligados desde la historia, en el presente y hacia el futuro, nos guste o no, entonces, hay que sacarle el mejor partido”, consideró Santoro y puso el ejemplo del Zorzal Criollo: “En Argentina se habla de “francés o uruguayo”, y Gardel resolvió ser argentino por decisión propia, porque se quiso hacer ciudadano”.

Luego distinguió al cantor del resto de los artistas que lo quisieron imitar: “No hay tantos ‘Gardeles’, hay uno solo. Todos se paran en los hombros de Gardel como para continuar algo, pero el que lo hizo sin nada, de la nada, fue él. Por eso hoy es muy importante defenderlo, es el primer embajador de nuestra cultura”. “Gardel fue pionero en muchas cosas y no se le reconocen”, agregó.

En esa línea, Santoro completó: “Se considera que el primer videoclip fue en el año 85, pero Gardel hizo un videoclip el año 30. Fue el primero que transmitió desde un país y una orquesta lo acompañó desde otro país tocando. Fue el primero que hizo una grabación a dúo consigo mismo. Cuando en el año 24 empezó a funcionar la radio, el resto la veía como una competencia, pero Gardel pensó que le ayudaría a llegar a mucha más cantidad de público”.