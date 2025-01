Llora el tango por lo que confirmó Raúl Lavié: "Quiero compartirlo con ustedes".

Raúl Lavié es uno de los grandes intérpretes que tiene el tango de Argentina. A lo largo de los años, el "Negro" supo ponerle voz a grandes éxitos que continúan sonando en los diferentes hogares del país, y es por eso que su mensaje en Año Nuevo hizo llorar a más de una persona. "Quiero compartirlo con ustedes", aseguró.

Con motivo de celebrar el año 2025 que recién comienza, Raúl Lavié hizo un repaso de lo que fue su 2024. En el video compartido, adjuntó diferentes momentos emotivos por los que quedó demostrado el cariño que sus fanáticos le tienen. A su vez, escribió un mensaje que emocionó a todos.

"Hola a todos, quiero compartir con ustedes un pequeño recopilado de mi 2024, un año lleno de experiencias, emociones y momentos que quedarán en mi memoria para siempre", comenzó diciendo Raúl Lavié en su comunicado. Acto seguido, le habló a sus seguidores deseándoles la mejor de las suertes para lo que viene.

De forma muy cálida, Raúl Lavié cerró su mensaje con la siguientes palabras: "Deseo de todo corazón que este 2025 sea un año de crecimiento, felicidad y éxito, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Que podamos seguir construyendo momentos y celebrando juntos en cada encuentros nos crucemos. ¡Disfruten, vivan, sean felices y nunca dejen de soñar! Un fuerte abrazo, Raúl".

Raúl Lavié y una revelación que sorprende al tango argentino: "Desde chico tuve esa fascinación"

Raúl Lavié es uno de los grandes intérpretes que tiene la música en Argentina. Con su voz, logró posicionarse como uno de los mejores cantantes de tango. No sólo en su país, sino en diferentes territorios que comprenden el planisferio. Es por esta situación que, de manera inesperada, sorprendió a todos con una revelación: "Desde chico tenía esa fascinación".

Más allá de su carrera artística y de brillar tanto en la música como en la ficción argentina, Raúl Lavié reconoció otra de sus pasiones. La misma la lleva consigo desde pequeño, reconociendo que a sus 12 años llevaba adelante esta práctica después de trabajar.

En efecto, la pasión de Raúl Lavié más allá de la música es el estudio y la lectura sobre geografía e historia: "Me gusta estudiar. Saber de la influencia de la población negra en la formación del tango. Hay muchas palabras que aún se usan en nuestro léxico, como 'mucama', 'rayuela', la misma 'tango'. Y de paso que saqué ese tema, recomiendo el libro Buenos Aires negra, de Daniel Schávelzon. Siempre he sido un gran lector de nuestra historia. No es solamente salir y cantar un tango".

"A los 12 años, a la tarde iba al colegio después de trabajar y me metía en la biblioteca y estudiaba con las enciclopedias; desde chico tuve esa fascinación por la historia y la geografía. De economía no entiendo nada. Pero los libros fueron fundamentales para mí. Eso me permitió adquirir un léxico importante, con muchas más palabras quelas que se utilizan ahora normalmente, y poder expresarme y escribir cosas inclusive. Eso debe perdurar también en aquellos que se van a dedicar a la música, al canto o a cualquiera de las expresiones artísticas. Hay que buscar las bases, de dónde venimos, por eso mi espectáculo se llama Raíces", aseguró Raúl Lavié.