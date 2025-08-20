Gastón Sardelli de Airbag, a Francella por Homo Argentum: "Muy de envidioso"

Qué dijo Gastón Sardelli sobre Homo Argentum, la película de Guillermo Francella.

Gastón Sardelli, bajista de Airbag, realizó una contundente crítica a Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella que está en la polémica tras su estreno en todos los cines de país. El artista utilizó sus redes sociales para referirse a uno de los relatos del film y cuestionó el enfoque del mismo en lo que fue un análisis que despertó todo tipo de reacciones no solo en el mundo del espectáculo sino también en la música, rubro donde desempeña sus actividades.

La ola de críticas a Homo Argentum no cesan y muchos artistas que no están ligados directamente al cine dieron su opinión al respecto del enfoque de la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Uno de ellos es Gastón Sardelli, bajista de la banda Airbag conformada por Patricio y Guido Sardelli. "Es muy de envidioso pegarle a un cura villero", sostuvo en primera instancia.

"Re de gente que no se banca que existan personas con vocación de servicio comunitario. Bastante normal entre la gente que solo piensa en la guita y que la existencia de otro que no sea de su condición lo expone en su condición de rata moral", agregó de manera tajante en su cuenta de Twitter en un posteo que luego eliminó. Cabe resaltar que esta crítica en particular surge a raíz de una escena en la que Guillermo Francella interpreta a un sacerdote villero.

Tan es así que hasta el propio Padre Paco salió con los tapones de punta con respecto a la escena de la película. "Nunca le diría a alguien que lo importante es el hambre de Dios y no el hambre del cuerpo", expresó. Desde el estreno, Homo Argentum se posicionó como una de las más vendidas en los cines, aunque las críticas tanto en redes sociales como en televisión y radio no frenaron.

Qué dijo Luis Brandoni sobre Homo Argentum, la película de Francella

"Artísticamente está muy bien. Voy a ser muy sincero, yo soy amigo personal de Francella. Fui a ver la película con la idea de que era una comedia por sus antecedentes, pero la película es otra cosa: es muy seria, está muy bien hecha y es una producción importante", sostuvo Brandoni. Además, cuestionó a quienes llaman a no mirar la película. Y dijo: “Es un despropósito como no lo he escuchado en mi vida. Muestra a un argentino que no es un modelo a seguir. Según el criterio de esta gente no hay un argentino chanta”.