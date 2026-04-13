Furor en el folklore por Los Manseros y un show junto un famoso grupo de cuarteto en Córdoba

Los Manseros Santiagueños se presentarán en Córdoba junto a Q'Lokura.

El próximo 30 de mayo, la tradición del folklore santiagueño y la energía del cuarteto cordobés se unen en una jornada histórica en un predio rural de Córdoba. Un encuentro que promete música, campo y cultura popular tiene como protagonistas a Los Manseros Santiagueños y a Q' Lokura.

El grupo liderado por Onofre Paz llevará su histórico repertorio de chacareras y vidalas al restaurante de campo "Al Rescoldo", un espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la identidad regional. La cita tendrá lugar el próximo 30 de mayo y contará con un condimento especial: la participación de Q'Lokura.

El cruce entre las leyendas de Santiago del Estero y una de las bandas más convocantes del cuarteto actual representa una apuesta por la integración de los géneros que definen el ADN musical del interior del país. El público podrá disfrutar de clásicos inoxidables como "Desde el puente carretero" o "Eterno amor" en un clima que combina la gastronomía criolla con el paisaje rural.

En las redes sociales, desde el recinto gastronómico celebraron: "Despierta YAAA mujer que volvió el sunset XL. Volvieron los XL. Y se ven venir varios". Allí anunciaronm que el 30 de mayo vuelven Los Manseros + Q'Lokura para "hacer del campo otro atardecer para el recuerdo". "Trae las gambas intactas, porque lo que se va a bailar esta tarde", convocaron desde Al Rescondo y alertaron que los tickets "van a volar" y que se encuentran disponibles en su web oficial en 3 cuotas sin interés. "Nos vemos en el atardecer", cerraron.

Los Manseros Santiagueños se presentarán en Córdoba junto a Q'Lokura el próximo 30 de mayo.

El legado de Los Manseros Santiagueños: el hijo de Martín Paz lanzará un disco homenaje

Santiago Paz, joven cantautor y músico, reveló que su próximo proyecto es lanzar un disco con canciones de su padre, el recordado Martín Paz, quien fuera integrante de Los Manseros Santiagueños. Este álbum combinará temas populares y otros menos conocidos, e incluirá la participación de invitados especiales que ya están siendo convocados y grabados.

El artista, nacido en General Rodríguez, destacó su vínculo con la tradición familiar: "Tengo ese gusto de poder de alguna forma heredar la tradición Mansera de mi padre (Martín) y de mi abuelo (Onofre Paz, fundador de los Manseros Santiagueños), a quien no veo mucho, pero que estoy seguro que sigue de cerca mi carrera".

Santiago recordó además su inicio en los grandes escenarios del folklore, que se dio en 2021, justo después de la pandemia que afectó al mundo. "Debuté en festivales como Jesús María y Cosquín, pero también me quiero acordar de mi primera vez en el Teatro Broadway de la capital con Los Manseros y siento que en ese momento, al ver la gente desde el escenario, confirmé definitivamente que iba a desarrollar mi carrera solista", confesó.