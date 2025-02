"Era necesario": el video de Jorge Rojas en medio de un evento de folklore

Jorge Rojas compartió un video en sus redes desde un evento folklórico.

Jorge Rojas causó repercusión en las redes sociales al compartir un video de un momento que vivió con un colega en medio de un evento folklórico. El intérprete de canciones como No Saber de Ti y Por Primera Vez demostró qué infusión argentina no puede faltarle para relajarse en sus ratos libres.

El exintegrante de la banda folklórica Los Nocheros fue parte de la peña folklórica La Yapa y en las instalaciones de la misma fue que se mostró en un momento de relax junto a un colega, mientras sus músicos probaban sonido para un inminente show. “Por acá mate y últimos detalles! Se acerca una gran noche. Ablande de Carnaval! Nos vemos en un rato!”, escribieron en el pie de foto del posteo compartido en Instagram.

“Están los chicos probando ya. En algún momento teníamos que tomar mate, era necesario. Era necesario una pausa, le metimos muy a fondo (risas). Así que ya estamos acá, todo está andando, vamos un Ablande de Carnaval como se debe. Así que los esperamos a todos, ya estamos aquí. No falten”, soltó Rojas en el video, mientras tomaba la tradicional infusión argentina junto a un compañero. En la sección de comentarios, se llenó de mensajes de gente que quería ir al evento: “Yendo..... somos 7 amigas para carnavalear”, “Como me gustaría estar ahí” y “Lista para disfrutar ese ablande, corté mis vacaciones para no faltar a semejante encuentro” fueron algunos de los descargos de la gente.

La invitación de Jorge Rojas a sus fans

El artista compartió en sus redes un video sobre los momentos vividos en el detrás de escena de su gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Rojas hacia sus fans.

Jorge Rojas.

"Pude ir el viernes 18/10 con mi mamá e hijo!!! Felices y de yapa me pude sacar la foto con vos" y "Me encantaron ambos shows. Disfrute muchísimo de ambos!!!! Sos increíblemente sencillo como la gente q te rodea. Felicitaciones!!! Y que el destino vuelva a cruzarnos por el barrio de la boca como hace dos años" fueron algunos de los comentarios que le dejó la gente al músico en ese posteo.